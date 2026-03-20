蘇巧慧稱新北已跑500天 李四川這麼回應

新北市長選舉已漸白熱化，民進黨推派的市長參選人蘇巧慧日前表示自己已在新北跑了500多天了，持續爭取市民支持。起步較晚的國民黨新北市長參選人李四川今則表示，我常講說「活在當下」，今天職位是什麼就把那個工作做好，就像他為了輝達（NVIDIA）就是要把輝達簽約完成後離職再到新北來參與競選。

有媒體詢問，蘇巧慧自稱在新北跑了500多天，代表這500多天其實都在忙選舉？李四川回應，當然蘇起步很快，在立法委員的角色在跑競選活動，這個部分他不予評論，他只要自己活在當下，是什麼角色就把那個角色做好。

媒體提問指，民進黨名代質疑蔣萬安市長之前也是當了6年的立委，然後就去選市長？李四川說，重點是蔣市長在當時有沒有把立委的角色做好？主要是蔣萬安做很好，下一個動作要做什麼是蔣的選擇。