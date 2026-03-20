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李四川拋校校有公托 今更加碼稱雙北交界區公托可共托

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影

「校校有公托」成新北市長選戰議題焦點。國民黨新北市長參選人李四川昨拋出「校校有公托」政策嗎，並指要與北市長蔣萬安一起做，但民進黨對手蘇巧慧說新北早已在做把北市拋腦後。今李四川則指，北市條件與新北不同，但若年底當選會與北市討論，在雙北交界地區採公托共托。

2026九合一選舉

今天是土地公生日，李四川今一早馬不停蹄前往中和烘爐地及廣濟宮、福和宮參拜，受到熱情民眾相挺，許多支持者大喊「市長加油」、「高票當選」。

媒體詢問校校有公托政策，李四川回應表示，新北在2011年第一間公托在汐止，當時他也有參與，包括找地及新建等，在朱市長做了60幾間，到侯市長也跟著做到現在已130間，當初找地確實有實際困難，但現在年輕夫婦不敢生，憂心孩子托育問題，政府就應幫家長解決問題。

李四川說，他也跟蔣市長報告，在新北公托不但做得很好，且量還比台北市大，一般北市公托量約12到24個，第一個汐止公托就已有75位，主要是人口也較多，若他當選一定會幫忙年輕夫婦解決托育問題。

媒體詢問民進黨參選人蘇巧慧提新北托育能量早把北市甩在後面，是否代表國民黨此段執政成績不好？李四川回應，蘇委員不應把台北市跟新北市做這種分割，台北市是都會區，托育性質也不同，台北在土地取得就不如新北容易，要蓋大一點場所相對困難。

李四川強調，事實上台北市的托育做得相當好，他也與蔣萬安市長討論，若年底當選，在雙北交界區如新店與文山區、景美非常近，可讓公托一起使用，蔣市長也說一定可以銜接雙北可共用，這部分絕對沒問題。

國民黨新北市長參選人李四川今再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今再拋校校有公托，且要與台北市共托。記者林媛玲／攝影

北市 蘇巧慧 蔣萬安 李四川

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