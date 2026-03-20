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中正萬華藍白選情多變 地方人士：這人可能再參選

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
位於中正萬華的228公園福德宮今晚邀請「超級紅人榜」主持人于美人，以及歌手們到場，這也讓參選與否增添話題。圖／228公園福德宮提供
位於中正萬華的228公園福德宮今晚邀請「超級紅人榜」主持人于美人，以及歌手們到場，這也讓參選與否增添話題。圖／228公園福德宮提供

台北市中正萬華議員選情，相較民進黨已完成初選，藍白陣營選情多變，藍營近期參選人李孝亮遭黨內同志檢舉「損害黨譽」，加上現任議員應曉薇官司案，甚至更傳出前立委參選人于美人可能回鍋參選。地方人士認為，現在都還在霧裡看花，而最大變化仍是3月26日應曉薇宣判結果。

2026九合一選舉

李孝亮日前遭檢舉罷免期間「損害黨譽」等，18日台北市國民黨部公布不予懲處，意外扯出初選黨內之間廝殺。藍營地方人士認為，該案對於選情不至於影響，主要是新聞量不大且就連在地民眾也不會太關注，所以對於整體選情影響不大，依舊是3月26日京華城案一審宣判，究竟應曉薇是否能繼續以國民黨身分參選才是最大變數。

不過，地方人士提到，對於熟悉地方選情的人來說，李孝亮案背後檢舉者是誰其實都能猜想得到，但這也回過頭來說，民進黨在太陽花學運期間的代表性人物都升官發財，「國民黨當初在罷免的領銜人，卻又被自己人搞，很難覺得藍營說什麼挺年輕人。」

綜觀中正萬華選情，地方人士說，「現在更聽到之前參選立委的于美人可能回鍋選議員。」今天適逢土地公聖誕，228公園福德宮更邀請「超級紅人榜」主持人于美人及歌手們到場，這也增添些參選與否話題。

不過，地方人士說，從中正萬華中間選民的票源，已有現任議員徐立信，加上民眾黨吳怡萱將參選，「這邊有那麼多中間選民嗎？于美人參選後不到兩年會不會又要選立委？」

「3月26日京華城案，應曉薇的一審宣判才是關鍵。」他說，這攸關國民黨內初選會不會採取現任與新人全民調。至於女兒應佳妤是否有可能參選，他說，應佳妤目前沒有積極參與選舉，即便選到底，由於不具國民黨員身分，也只能以無黨籍方式參選。

另外，應曉薇會不會以無黨方式參選？地方人士認為，應的案件在地方上認定不是政治案件，再者則是資源，所以不太可能會繼續拚，「最清楚明朗的時間點，就是落在一審宣判、3月26日時間，現在看中正萬華仍是多變數。」

應曉薇 藍營 李孝亮 議員 萬華

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