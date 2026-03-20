駁兩岸路線令國民黨失血 鄭麗文：目標每縣市都要贏

國民黨主席鄭麗文今早接受廣播專訪，談及今年九合一大選，表示她很有信心，每一個縣市都想贏。有名嘴稱鄭麗文兩岸路線令國民黨失血，鄭駁斥，表示據TVBS最新民調顯示，國民黨已成台灣信任度最高的政黨，民進黨要透過民調自我麻痺，民進黨會輸更慘。

民眾黨前主席柯文哲日前接受專訪時，表示宜蘭縣、新竹縣、彰化縣有「藍轉綠」的風險。對此，鄭麗文今早在接受「千秋萬事」專訪時說，希望3月底完成所有提名，全台灣提名只剩下彰化縣未明朗，新竹縣和台中市在等初選，時間點在3月底，現正全力溝通彰化縣。新竹縣初選「刀刀見骨」，這誰都不樂見，黨中央立場希望自我約束。

鄭麗文表示，黨的立場是確保初選公正，絕對會辦好初選，大家願賭服輸。她自己跟中央黨部都遭受到很多無妄之災，攻擊她沒有用，她又不是初選的競選對象，對她和黨部的攻擊跟抹黑也並非事實。她表示她很有信心的，每一個縣市都要贏，這是她的目標，每個縣市都會竭盡所有努力跟辦法來贏，否則對不起國民黨提名人選，如果一開始就覺得不會贏，要怎麼選到底？

鄭麗文強調，她會抱著要贏的決心幫在地團隊打這場選戰，選舉結果就會不一樣，現在民意可用、民意沸騰，離選舉這麼久，「我每一個縣市都想贏」。

名嘴黃暐瀚指，台南市長選舉民調、新北市長選舉民調對於藍營人選都不樂觀，藍營失血明顯是因鄭麗文兩岸路線、國民黨在立院面對軍購特別條例的表現等。鄭麗文表示，民進黨有「鈔」能力，可用資源帶風向，台灣有很多民現調已淪為政黨、政治人物的操作工具，據TVBS最新民調顯示，國民黨已成台灣信任度最高的政黨。

鄭麗文表示，證明從她擔任黨主席後，國民黨支持度、信任度大幅上升，與黃暐翰所言相反。「我們士氣、支持度愈來愈高，民進黨才會想要帶風向，誤導影響大家的認知」。並警告民進黨，如果繼續透過假民調自我麻痺，今年選舉絕對會輸得更慘。

鄭麗文認為，民進黨慌了，要透過民調自我麻痺。如果認為民進黨新北市長參選人蘇巧慧會贏，民進黨最好繼續自我麻痺，民進黨會輸更慘。國民黨絕對不會驕傲，認為新北穩贏，而是會如履薄冰、戰戰兢兢的面對挑戰，支持國民黨新北市長參選人李四川的選民也要有這樣的體認，不需讓「某某某之流、奇怪的民調」影響軍心，大可不必。