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蔡英文揪團登山拉抬民進黨選情 賴清德 : 下海的我來

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文帶起爬山風後，賴清德總統今天在社群平台Threads貼出自己昨日登上潛艦的照片稱「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家。」圖／總統府提供
前總統蔡英文帶起爬山風後，賴清德總統今天在社群平台Threads貼出自己昨日登上潛艦的照片稱「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家。」圖／總統府提供

前總統蔡英文卸任後愛上爬山，近期她到宜蘭、基隆、嘉義和苗栗等地爬山，和民進黨提名的縣長候選人們互動，一句「你才39歲就喘到不行」的英式幽默帶動話題的同時，也被外界視為是蔡英文透過軟性活動來助攻民進黨今年底的地方選舉；蔡英文的爬山系輔選跨黨派，民進黨新潮流立委吳思瑤公開喊話邀約蔡英文和高雄市長參選人、民進黨立委賴瑞隆一起爬山，蔡英文在底下留言回應「體育資優生？跟我一起去爬山吧！」

2026九合一選舉

整理蔡英文的爬山小夥伴，她今年初在臉書分享，透露自己剛二訪浪漫台三線及樟之細路，和陳品安一起爬山；接著嘉義市長參選人、民進黨立委王美惠在臉書公布「看看阿惠今天下午的行程。在哪裡爬山」，標註蔡英文。

就在本周，蔡英文先和民進黨徵召參選市長的基隆市議長童子瑋登上基隆球子山，再現身宜蘭冬山鄉仁山步道，沿途向山友介紹同行的民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，爭取支持。

蔡英文帶起爬山風後，童子瑋今（20日）與民進黨立委王義川和蔡易餘舉辦「今日我最喘」登山比賽，結果是王義川爬山最喘；賴清德總統今天在社群平台Threads貼出自己昨日登上潛艦的照片稱「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家。」

蔡易餘則在社群平台隔空喊話，說要跟蔡英文敲個時間一起爬山。

從候選人的光譜來看，黨內有人將王美惠和蔡易餘視為英系，賴瑞隆屬新潮流，童子瑋為泛賴系的民主活水，陳品安和林國漳則是賴清德支持出馬挑戰地方首長的人選。

蔡英文除了爬山外，農曆春節期間也跟蘇系推出的民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起拜廟，拉抬蘇巧慧選情。

蔡英文訪基隆挺童子瑋 民進黨徵召基隆市議長童子瑋參選市長，前總統蔡英文（中）走訪基隆助攻，同行的基隆前市長林右昌（左）說，「小英總統」看到漂亮的基隆非常高興，並寄望童子瑋能讓基隆更好。一行人從球子山眺望基隆港區，林右昌說明軍港西遷歷程及城市願景，蔡英文也和童子瑋談論市政藍圖。記者邱瑞杰／攝影。本報系資料照片
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蘇巧慧 吳思瑤 王美惠 蔡英文 賴清德

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