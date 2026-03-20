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藍綠對「校校有公托」提出攻防 蘇巧慧：各自爭取認同

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影

新北藍綠市長參選人昨天針對「校校有公托」等選舉內容有攻防動態，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，選舉就是君子之爭，大家各自提出政見，也盡量接觸更多的鄉親爭取認同。

2026九合一選舉

立委蘇巧慧表示，她是最早提出政見，也是走了新北29區，每一區都走透透，用這樣的態度來爭取大家的認識和認同。她也會期待，繼續用這樣的方式，提出更多的願景和政策，也會用自己的活力和態度來說服新北市民，告訴他們「蘇巧慧值得信任」，會帶領新北市這座城市讓它更好、更進步。

蘇巧慧表示，最重要的是，旁邊新北隊的好議員，議員李宇翔，還有未來戴翎育也希望能夠一起加入，為五泰林地區做出貢獻。

蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜，蘇巧慧表示，等一下還要去蘆洲、中和，晚上還要去瑞芳、汐止等等，幾乎又把新北市繞一圈，要跟各地的鄉親一起祈福參拜，希望地方能夠風調雨順、國泰民安。

蘇巧慧也不忘提及當地建設，她說，洲子洋福德祠旁邊就是二重疏洪道，堤防加高工程上個月才剛完工，這是過去她跟立委林淑芬吳秉叡一起共同爭取，中央全額補助11億元，6米高的堤防加高到了10米，防洪保護也會從20年提升到200年，不只是洲子洋地區，甚至是整個五股地區，都能夠有非常大的保護。

蘇巧慧表示，下下周會來舉行完工典禮。新北隊就是這樣一起努力，李宇翔在任期內也很關心工程，在中央的立委爭取經費，地方議員監督工程進度，新北隊一定會努力讓新北市民一起過更好的生活。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股洲子洋福德祠參拜。記者江婉儀／攝影

林淑芬 吳秉叡 藍綠 蘇巧慧 李四川

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