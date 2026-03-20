指提名制度「因人設事」 民眾黨龜山區主任高華宏宣布退選

2026地方選舉，民眾黨預計在桃園龜山區提名1席市議員人選，黨員高華宏表態爭取，但昨天透過網路宣布退選，同時辭去民眾黨龜山區主任職務。他指出，此次提名因人設事，悖離制度一致性，難以認同，為顧全大局，所以選擇退讓。

民眾黨在桃園市議員選戰布局預計一區最多提名一席，今年一月開放中壢、八德和龜山提名登記，3區皆有2人以上競爭，但目前只有八德初選結果出爐，中壢區還在協調，龜山區則是黨代表曾姸潔、區主任高華宏2名登記人相繼退出呈現空窗。

高華宏昨天透過臉書表示，他依照黨內制度完成初選相關程序，並依規定投入後續準備作業，理應獲得提名。然而，黨中央基於整體考量，遲遲未能完成提名作業，持續討論是否提名「更適合的人選」。對於選決會在整體局勢下所面臨的壓力與難處，他完全可以理解與尊重；但對於此一因人設事、背離制度一致性的調整方向，實在難以認同。

高華宏表示，審慎評估整體局勢後，為避免爭議持續擴大，影響支持者與基層夥伴，顧全大局，所以選擇退讓，退出本次選舉，同時辭去民眾黨龜山區主任一職。

他強調，他仍然認同台灣民眾黨創黨理念與價值，只是目前同時面臨工作、學業與家庭責任等多重因素，無法再分身投入選務相關事務，也無法提供任何候選人輔選、人力、資源或組織動員等協助。未來將暫時自民眾黨第一線事務中淡出，回到個人原本的生活與責任。