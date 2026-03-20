發揮外溢效應助竹宜彰3縣？ 蔣萬安曝方法：持續交流

民眾黨前主席柯文哲接受媒體專訪時，表達對2026年縣市長選舉的高度憂心，點名新竹縣、彰化縣及宜蘭縣，有可能「藍天變綠地」，國民黨不要過度高估自身實力。對此，蔣萬安上午受訪指出，針對這3個縣市，一定會持續進行市政的交流，密切的合作。

蔣萬安上午參加台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇受訪，針對柯文哲預估宜蘭、彰化、新竹縣有可能藍轉綠，會不會發揮2026外溢效應，幫助這3地國民黨縣長參選人？蔣萬安說，他是宜蘭女婿，也是和太太常回娘家的地方。

另外，蔣萬安也說，北市和彰化縣在這幾年，有很多的市政交流互訪，不管是他們來考察舉辦大型活動的經驗、交通的建設，或是日前生生喝鮮奶，他也特別到彰化去拜訪酪農。而台北要發展AI產業，勢必要跟新竹整體半導體產業鏈密切的合作，所以，針對3個縣市，一定會持續進行市政的交流，密切的合作。