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李四川拋「校校有公托」政見和北市並肩 蔣萬安今以8字回應

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
蔣萬安上午參加台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇受訪。記者楊正海／攝影
蔣萬安上午參加台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇受訪。記者楊正海／攝影

國民黨新北市長參選人李四川昨拋「校校有公托」政見，強調要在兩任新北市長朱立倫侯友宜基礎上，和台北市長蔣萬安並肩前行。台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定會攜手合作，並強調「兩市合作，並肩前行」。

2026九合一選舉

蔣萬安上午參加台北供水管網改善成果展示及未來展望論壇受訪，針對李四川提出的校校有公托的政策，蔣萬安指出，許多的市民每天都往返兩市通勤，所以雙北一定會攜手合作，全力以赴來為所有育兒家庭爸媽著想，推出好的政策，減輕大家的負擔

媒體也問，會不會讓「三寶」送新北托育？蔣萬安說，他當然就近還是送台北，不過他跟川伯都有共識，對於減輕育兒家庭爸媽的負擔，「是我們共同的使命跟責任」。

至於蔣萬安的二寶明年要上小學，蔣萬安也說，也一定是在台北，不管是生活、工作的便利性。但是，其實有很多市民，可能是住在新北，來台北工作，或者是住台北到新北工作，每天通勤，所以，兩市就是共同生活圈，有很多政策的規畫，一定是充分的討論，兩市合作，併肩前行。

台北 侯友宜 朱立倫 李四川

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