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柯文哲示警竹縣選情 徐欣瑩：基層早有警訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩昨晚在湖口、新豐舉辦問政說明會，國民黨「戰神」、立委羅智強也現身會場。圖／徐欣瑩競選辦公室提供
徐欣瑩昨晚在湖口、新豐舉辦問政說明會，國民黨「戰神」、立委羅智強也現身會場。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

新竹縣長參選人、國民黨立委徐欣瑩昨接受廣播專訪，針對民眾黨前主席柯文哲對竹縣等縣市表達擔憂，她表示，在地方跑場都聽到類似心聲。2022年國民黨雖然守住新竹縣，但當時國民黨在竹北、竹東等有5個鄉鎮市的市長、鎮長候選人皆落選，今年民進黨更是來勢洶洶，強調「真正對手是民進黨」，籲請黨員和支持者靜下來思考誰才能真正守住新竹縣藍天。

2026九合一選舉

主持人形容初選是「刀刀見骨」，且持續有不實言論抹黑徐欣瑩「脫黨參選」，徐欣瑩再度稱，「現在不是在參加國民黨黨內初選嗎？何來脫黨參選？」她指出，外界造謠的脫黨參選，就是對手栽贓抹黑、企圖壓縮她參選空間，包含透過民調進行攻擊，電話上可以問說「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎?」導致民調「做」出來特別高，這些都是打擊的手法。因此她拜託鄉親要知道誰才是能真正戰勝民進黨、誰能拿到最多選票。

徐欣瑩昨晚在湖口、新豐舉辦問政說明會，國民黨「戰神」、立委羅智強也現身會場。羅表示，徐欣瑩去年反罷免時曾替他站台，更是他在國會革命的好夥伴，包含還稅於民、新增國定假日等與民眾權益相關的重要法案，即便遇到民進黨全力阻擋，徐欣瑩和國民黨立委們都站在第一線、堅持讓法案通過，他希望新竹縣鄉親接到民調電話一定要唯一支持認真做事的徐欣瑩。

徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，為地方爭取上百億預算。這次參選新竹縣長，就是為了守護新竹縣的陽光政治和國民黨改革火種。未來擔任縣長也要加碼照顧包含湖口、新豐的全縣鄉親長輩和年輕家庭。

徐欣瑩提出教育、長照與交通三大升級。教育方面，將擴增幼兒園與2歲專班名額，建置臨托系統，中小學生並推動「人人有平板」、導入AI教育。長照方面，敬老卡加碼至千元並開放生活消費使用，補助65歲以上長者健保自付額，導入AI遠距醫療與醫療專車。交通方面，推動AI智慧交通與全動態流控系統，並打造智慧公車路網，整合公車、台鐵、高鐵與YouBike，提升通勤便利。

徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，為地方爭取上百億預算。這次參選新竹縣長，就是為了守護新竹縣的陽光政治和國民黨改革火種。圖／徐欣瑩競選辦公室提供
徐欣瑩表示，過去擔任兩任議員、兩任立委，為地方爭取上百億預算。這次參選新竹縣長，就是為了守護新竹縣的陽光政治和國民黨改革火種。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

新竹縣長參選人、國民黨立委徐欣瑩昨接受廣播專訪，針對柯文哲竹縣等縣市表達擔憂，徐欣瑩強調「真正對手是民進黨」，籲請黨員和支持者靜下來思考誰才能真正守住新竹縣藍天。圖／徐欣瑩競選辦公室提供
新竹縣長參選人、國民黨立委徐欣瑩昨接受廣播專訪，針對柯文哲竹縣等縣市表達擔憂，徐欣瑩強調「真正對手是民進黨」，籲請黨員和支持者靜下來思考誰才能真正守住新竹縣藍天。圖／徐欣瑩競選辦公室提供

民眾黨 新竹縣 民進黨 徐欣瑩 柯文哲

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