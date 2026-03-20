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嘉義市長選戰藍白合民調倒數 張啓楷陸空戰齊發拋居安議題搶聲量
嘉義市長選戰藍白合民調倒數，戰況升溫。民眾黨提名參選人張啓楷全面衝刺，不僅街頭站台、掃街拜票，還連續多日深入市場與社區，強化基層動員；同時結合網路聲量操作，形成「陸戰、空戰齊發」選戰節奏，全力爭取在藍白整合民調脫穎而出。
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近日行程緊湊，張啓楷在前立委蔡壁如陪同下，接連站上街頭與車隊掃街，與民眾近距離互動；今起啟動連3天「廟口開講」，邀請黨內外重量級人物輪番助陣，擴大聲量與議題熱度。
今晚首場在文財殿登場，由民眾黨主席黃國昌與政論節目主持人王淺秋開講，由蔡壁如主持；明天21日晚間移師鵬思宮，邀請創黨主席柯文哲、前立委林國成及台北市議員黃瀞瑩助講；周日22日壓軸場在白沙王宮，由前立委蔡正元、不分區立委王安祥、台北市議員林珍羽接力發聲，展現跨黨與話題操作能力。
除選戰動員，張啓楷緊扣時事議題。針對昨天住宅火警，他第一時間前往東區興業東路災區關心，並將焦點拉回城市治理。他指出，老舊木造建築集中於狹小巷弄，長期存在防火間距不足、消防通道受限等風險，一旦發生火警往往難以控制，「這不是單一事件，而是結構性問題」。
他進一步提出政策方向，包括全面盤點老舊聚落並進行風險分級，優先改善高風險區域；強化消防通道暢通、補助住戶裝設防火設備、提升防災意識，並研議老舊建物整建與更新機制，強調「城市進步不只看建設，更要守住市民安全與基本生活」。隨著民調進入最後關鍵期，張啓楷以高強度行程與議題攻防雙軌並進，力拚在藍白整合民調取得代表權，挑戰綠營市長提名人王美惠。
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