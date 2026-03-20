影／爬山被小英總統笑喘到不行 童子瑋今雪恥：喘的是王義川

前總統蔡英文16日與基隆前市長林右昌、基隆市議會議長童子瑋到基隆爬山，蔡前總統虧39歲的童子瑋「喘到不行」，童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「今日誰最喘登高比賽」。童子瑋爬完後雪恥，並向蔡前總統喊話「報告總統，我39歲不會喘，今天證明王義川真的會喘。」

蔡英文日前在Threads發文提及當天爬山過程，指爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」貼文引發熱議，名嘴李正皓辦第一屆今日誰最喘登高比賽爬中正公園，參賽選手有立委蔡易餘、王義川和童子瑋3人，抵達終點心率最高者判定「今日我最喘」，最喘的人要請吃早餐。

基隆市長參選人童子瑋說，今天有很多市民來加油，他有地主優勢，過去很有名的籃球國手洪濬哲都來這裡練運球上山，上一次爬這個階梯已是高中時期了。

童子瑋還原當天表示，蔡前總統真的走很快，上次和蔡前總統爬山，「 我兩次向總統說可以走慢一點嘛，總統受不了都笑我，今天如果我輸了就請大家吃早餐。」

蔡易餘最先到現場，馬上就脫下外套做暖身操，他表示，平時跑選區也有在爬山，爬山對他來說小菜一碟，會喘的事就交給童子瑋和王義川。

王義川說，今天來爬山最主要因為童子瑋被蔡前總統笑「39歲奧少年，爬山爬到喘呼呼」，要了解蔡前總統當時的感受，了解童到底是怎麼喘的。

王義川意有所指表示，「你認為的結束，其實正在開始」，他說下一次要爬淡蘭古道，他點名找參選新北市長的立委蘇巧慧、宜蘭縣長參選人林國漳和外傳要參選桃園市長的法務部政務次長黃世杰三人。

最後比賽結果，王義川是最喘的人，讓童子瑋「雪恥」，童子瑋向蔡前總統說，「報告總統，我39歲不會喘，我也比林國漳還黑，今天證明王義川真的會喘。」

基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影

基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影