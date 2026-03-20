快訊

歷史性的一刻！TWICE官方首度為了子瑜標註「TAIWAN」

91歲社長退休前確診失智症 堅持一生活態度「30年幾乎沒惡化」

科技領袖別讓AI嚇大家！黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁中國

聽新聞
0:00 / 0:00

影／爬山被小英總統笑喘到不行 童子瑋今雪恥：喘的是王義川

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影
基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影

前總統蔡英文16日與基隆前市長林右昌、基隆市議會議長童子瑋到基隆爬山，蔡前總統虧39歲的童子瑋「喘到不行」，童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「今日誰最喘登高比賽」。童子瑋爬完後雪恥，並向蔡前總統喊話「報告總統，我39歲不會喘，今天證明王義川真的會喘。」

2026九合一選舉

蔡英文日前在Threads發文提及當天爬山過程，指爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」貼文引發熱議，名嘴李正皓辦第一屆今日誰最喘登高比賽爬中正公園，參賽選手有立委蔡易餘、王義川和童子瑋3人，抵達終點心率最高者判定「今日我最喘」，最喘的人要請吃早餐。

基隆市長參選人童子瑋說，今天有很多市民來加油，他有地主優勢，過去很有名的籃球國手洪濬哲都來這裡練運球上山，上一次爬這個階梯已是高中時期了。

童子瑋還原當天表示，蔡前總統真的走很快，上次和蔡前總統爬山，「 我兩次向總統說可以走慢一點嘛，總統受不了都笑我，今天如果我輸了就請大家吃早餐。」

蔡易餘最先到現場，馬上就脫下外套做暖身操，他表示，平時跑選區也有在爬山，爬山對他來說小菜一碟，會喘的事就交給童子瑋和王義川。

王義川說，今天來爬山最主要因為童子瑋被蔡前總統笑「39歲奧少年，爬山爬到喘呼呼」，要了解蔡前總統當時的感受，了解童到底是怎麼喘的。

王義川意有所指表示，「你認為的結束，其實正在開始」，他說下一次要爬淡蘭古道，他點名找參選新北市長的立委蘇巧慧、宜蘭縣長參選人林國漳和外傳要參選桃園市長的法務部政務次長黃世杰三人。

最後比賽結果，王義川是最喘的人，讓童子瑋「雪恥」，童子瑋向蔡前總統說，「報告總統，我39歲不會喘，我也比林國漳還黑，今天證明王義川真的會喘。」

基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影
基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影

基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影
基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影

基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影
基隆市長參選人議長童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「誰最喘登高比賽」。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 蔡易餘 蔡英文 童子瑋

延伸閱讀

到底是不是親自留言？蔡英文Threads狂「海巡」 本人幽默回應了

中東戰火未歇 林佳龍：還有台灣旅行團要去杜拜 喊也喊不聽

秀槍傷照 陳水扁：如果22年前的319槍擊案阿扁死了

自由車環台賽／不愧一級車隊 比利時樂透車隊高雄站成三冠王

相關新聞

影／爬山被小英總統笑喘到不行 童子瑋今雪恥：喘的是王義川

前總統蔡英文16日與基隆前市長林右昌、基隆市議會議長童子瑋到基隆爬山，蔡前總統虧39歲的童子瑋「喘到不行」，童子瑋今天與立委王義川、蔡易餘三人參加「今日誰最喘登高比賽」。童子瑋爬完後雪恥，並向蔡前總統喊話「報告總統，我39歲不會喘，今天證明王義川真的會喘。」

宜蘭沒有分裂本錢...鄭麗文加速整合！親自拜會老議長團結拚選戰

國民黨宜蘭縣長選舉上月底民調結果出爐，議長張勝德與立委吳宗憲對決，最後吳宗憲勝出。黨中央與縣黨部近日積極整合地方派系，黨主席鄭麗文昨天拜會老議長張建榮，並感謝張勝德在民調競爭時展現君子之爭，更在民調後表態力挺吳宗憲的風度，盼一致團結打贏選戰。

綠擬澎湖換將 「陳光復參選到底」透玄機

澎湖縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，住院逾月，兼任民進黨主席的賴清德總統前天邀澎湖地方人士評估縣長選戰布局，傳出「換將」備案，陳的家屬當晚突在臉書貼文，強調「陳光復參選到底」，讓下屆縣長選局平添變數。

藍綠白公托政策比拚 李四川提新北校校有公托

國民黨新北市長參選人李四川昨拋「校校有公托」政見，強調要在兩任新北市長朱立倫、侯友宜基礎上，和台北市長蔣萬安並肩前行。民眾黨參選人黃國昌主張公托占七成且免學費；民進黨參選人蘇巧慧說，新北公托能量把北市甩在後頭，會持續爭取提高托育人員待遇，降低育兒家庭負擔。

影／藍營台中市長人選月底確定 江啟臣今晚在神岡區辦見面會衝人氣

立法院副院長江啟臣今晚在台中市神岡區舉行見面會，不少黨內外好友到場力挺。他在致詞時表示，台中人口數從266萬增加到287萬，對比全台出生率人口是不斷下降。這樣的現象表示，台中外來人口眾多，是宜居城市，適合建立家庭，就業，有未來的都市，也是六都評比當中最幸福的城市。

參一腳？被傳要選彰化縣長 蔡壁如稱沒人也沒錢怎麼選：純屬傳言

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講，她助講前媒體問，外傳她有意參選彰化縣長，蔡壁如表示，這是地方傳言，自己不在意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。