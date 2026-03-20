宜蘭沒有分裂本錢...鄭麗文加速整合！親自拜會老議長團結拚選戰

國民黨宜蘭縣長選舉上月底民調結果出爐，議長張勝德與立委吳宗憲對決，最後吳宗憲勝出。黨中央與縣黨部近日積極整合地方派系，黨主席鄭麗文今天拜會老議長張建榮，並感謝張勝德在民調競爭時展現君子之爭，更在民調後表態力挺吳宗憲的風度，盼一致團結打贏選戰。

民進黨去年10月就徵召林國漳律師參選宜蘭縣長，起步較早，國民黨則是上月底才產生人選，接下來的地方派系整合成了重中之重。張建榮與張勝德父子的支持者能否轉向在大選時，力挺吳宗憲？國民黨內部一定要自己先整合搞定，接下來才能與民眾黨談藍白合。

鄭麗文下午由副主席李乾龍等人陪同拜會老議長張建榮，張勝德議長陪同在場，張建榮過去曾擔任8年的國民黨宜蘭縣黨部主委，出錢出力，與李乾龍私交甚篤，鄭麗文感謝張建榮長年對國民黨的付出。

根據在場人士轉述，雙方相談甚歡，鄭麗文肯定張勝德在民調競選期間展現的風度，與競爭對手不攻擊、不謾罵，樹立民主之爭政治典範，頗有大將之風，她拜託老議長與議長在年底這場選舉中，國民黨一定要整合團結，才能夠打贏選戰。

鄭麗文拜會老議長結束後轉往餐廳參加縣黨部舉辦的春酒餐宴，包括黨代表、黨籍縣議員及鄉鎮市民代表席等人開9桌，正副議長與吳宗憲與鄭麗文同桌，民調競選期間幫忙吳宗憲的前縣長呂國華也在主桌，鄭麗文喊團結，接下來吳宗憲要拜會各鄉鎮市黨公職，而且縣長林姿妙與前縣長呂國華的人脈力量都要全力整合。

張勝德致詞時強調，全力輔選，也喊話籲請支持者團結「11月28日把吳宗憲送進縣政府」，針對綠營所提「空降」，他認為，隨著時代變遷，只要住在宜蘭，肯為這片土地付出的就是宜蘭人，他舉宜蘭縣數千名新住民為例，落地生根，也都是滋養這片土地的宜蘭人，破除空降魔咒。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲表示，宜蘭擁有自己的優勢，再結合鄰近縣市資源，打造「北北基桃宜-縣市共享共治平台」，才能走出一條新路。圖／民眾提供