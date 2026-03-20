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藍綠白公托政策比拚 李四川提新北校校有公托

聯合報／ 記者林媛玲江婉儀葉德正／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行。圖／翻攝李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行。圖／翻攝李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川昨拋「校校有公托」政見，強調要在兩任新北市長朱立倫、侯友宜基礎上，和台北市長蔣萬安並肩前行。民眾黨參選人黃國昌主張公托占七成且免學費；民進黨參選人蘇巧慧說，新北公托能量把北市甩在後頭，會持續爭取提高托育人員待遇，降低育兒家庭負擔。

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李四川說，在擔任台北副市長最後一天，他陪蔣萬安參觀新北兩所公托，蔣稱北市今年也要開辦公辦民營托育，達到校校有公托目標。他認同並說，歐洲生育率穩定國家都提供大量平價優質公托。

目前學校閒置教室未被充分運用，李四川認為，法規限制公托只能設在三樓以下，若為公托設獨立出入口，或專屬樓層增建外掛式電梯就能解決，他會全力推動。

黃國昌肯定李四川想法，他說，目前新北零至二歲幼兒約五點八萬人，實際進入托育體系僅一點四萬人、占三分之一，他主張公托提升至七成並免學費，讓家長不再焦慮「抽不中、付不起」。

蘇巧慧說，她在立院爭取育兒津貼加倍、托育補助每月一萬三千元起，每位新生兒可領十萬元補助，也提幼兒看病住院免部分負擔等政見；公托最大問題在人力，會持續爭取提升托育人員待遇，希望降低育兒家庭的負擔。

社會局表示，新北現有一三○家公托，公托推廣困難處在於學校盤點餘裕空間時需要整合，且只能利用每年六月畢業生離校後調整，還只能利用低樓層空間，都增加難度。

北市 育兒津貼 侯友宜

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