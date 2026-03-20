綠擬澎湖換將 「陳光復參選到底」透玄機

澎湖縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，住院逾月，兼任民進黨主席的賴清德總統前天邀澎湖地方人士評估縣長選戰布局，傳出「換將」備案，陳的家屬當晚突在臉書貼文，強調「陳光復參選到底」，讓下屆縣長選局平添變數。

陳光復過年意外摔倒，歷經兩次開顱減壓手術，三月十四日完成顱骨成形手術，目前腦壓穩定，但他的恢復狀況卻牽動年底縣長選舉。日來他家屬不止一次在臉書粉專釋出病情好轉訊息，但前晚卻突然以「陳光復參選到底」七字發聲，透露不尋常。

民進黨證實，賴總統希望了解陳光復因這場意外引發的縣政變化，邀澎湖地方人士交流意見，聽取大家想法，望外界勿過多揣測，徒增困擾。不過澎湖地方人士透露，這場閉門會議未正式拍板換人，但提及馬公市長黃健忠替代備案。

當日也參與會議的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，會中代陳光復團隊轉達，由陳妻吳淑瑾「代夫出征」的想法。馬公市長黃健忠則說，大家仍希望年底縣長一役由陳縣長親征，討論其他人選純粹是「備案」，若情勢發展需要他出面承擔，他會尊重黨的安排。

據了解，賴總統閉門會提及的人選，黃健忠外，尚有立委楊曜及楊曜助理陳俊廷，陳光復團隊表示，縣長的病情是穩定進步，呈現出旺盛的生命力，家屬保持樂觀，才會透過臉書發訊「參選到底」，家屬希望黨中央的觀察期，至少能延至五月。