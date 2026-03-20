聽新聞
0:00 / 0:00

綠擬澎湖換將 「陳光復參選到底」透玄機

聯合報／ 記者王昭月／澎湖報導

澎湖縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，住院逾月，兼任民進黨主席的賴清德總統前天邀澎湖地方人士評估縣長選戰布局，傳出「換將」備案，陳的家屬當晚突在臉書貼文，強調「陳光復參選到底」，讓下屆縣長選局平添變數。

2026九合一選舉

陳光復過年意外摔倒，歷經兩次開顱減壓手術，三月十四日完成顱骨成形手術，目前腦壓穩定，但他的恢復狀況卻牽動年底縣長選舉。日來他家屬不止一次在臉書粉專釋出病情好轉訊息，但前晚卻突然以「陳光復參選到底」七字發聲，透露不尋常。

民進黨證實，賴總統希望了解陳光復因這場意外引發的縣政變化，邀澎湖地方人士交流意見，聽取大家想法，望外界勿過多揣測，徒增困擾。不過澎湖地方人士透露，這場閉門會議未正式拍板換人，但提及馬公市長黃健忠替代備案。

當日也參與會議的民進黨澎湖縣黨部主委顏家康表示，會中代陳光復團隊轉達，由陳妻吳淑瑾「代夫出征」的想法。馬公市長黃健忠則說，大家仍希望年底縣長一役由陳縣長親征，討論其他人選純粹是「備案」，若情勢發展需要他出面承擔，他會尊重黨的安排。

據了解，賴總統閉門會提及的人選，黃健忠外，尚有立委楊曜及楊曜助理陳俊廷，陳光復團隊表示，縣長的病情是穩定進步，呈現出旺盛的生命力，家屬保持樂觀，才會透過臉書發訊「參選到底」，家屬希望黨中央的觀察期，至少能延至五月。

民進黨 澎湖 陳光復

延伸閱讀

不只藍綠家族之爭 第7度參選台東縣長？劉櫂豪鬆口「近期說明」

沒要陣前換將 民進黨：賴總統僅了解澎湖變局 衷心盼陳光復早日康復

陳光復摔傷1個月選局撲朔迷離 臉書強調「參選到底」

謝典霖稱家族反對她選縣長 謝衣鳯：不盡然是事實 參選決心不變

相關新聞

綠擬澎湖換將 「陳光復參選到底」透玄機

澎湖縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，住院逾月，兼任民進黨主席的賴清德總統前天邀澎湖地方人士評估縣長選戰布局，傳出「換將」備案，陳的家屬當晚突在臉書貼文，強調「陳光復參選到底」，讓下屆縣長選局平添變數。

藍綠白公托政策比拚 李四川提新北校校有公托

國民黨新北市長參選人李四川昨拋「校校有公托」政見，強調要在兩任新北市長朱立倫、侯友宜基礎上，和台北市長蔣萬安並肩前行。民眾黨參選人黃國昌主張公托占七成且免學費；民進黨參選人蘇巧慧說，新北公托能量把北市甩在後頭，會持續爭取提高托育人員待遇，降低育兒家庭負擔。

宜蘭沒有分裂本錢...鄭麗文加速整合！親自拜會老議長團結拚選戰

國民黨宜蘭縣長選舉上月底民調結果出爐，議長張勝德與立委吳宗憲對決，最後吳宗憲勝出。黨中央與縣黨部近日積極整合地方派系，黨主席鄭麗文今天拜會老議長張建榮，並感謝張勝德在民調競爭時展現君子之爭，更在民調後表態力挺吳宗憲的風度，盼一致團結打贏選戰。

影／藍營台中市長人選月底確定 江啟臣今晚在神岡區辦見面會衝人氣

立法院副院長江啟臣今晚在台中市神岡區舉行見面會，不少黨內外好友到場力挺。他在致詞時表示，台中人口數從266萬增加到287萬，對比全台出生率人口是不斷下降。這樣的現象表示，台中外來人口眾多，是宜居城市，適合建立家庭，就業，有未來的都市，也是六都評比當中最幸福的城市。

參一腳？被傳要選彰化縣長 蔡壁如稱沒人也沒錢怎麼選：純屬傳言

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講，她助講前媒體問，外傳她有意參選彰化縣長，蔡壁如表示，這是地方傳言，自己不在意。

影／力挺江啟臣選台中市長 王鴻薇：這場初選根本不需舉行

國民黨三月底即將舉行電話民調，決定誰代表藍營競選台中市長。立委王鴻薇今天表示，其實國民黨根本沒有必要舉辦初選民調，因為八年前江啟臣只輸給盧秀燕不到一個百分點，但江啟臣用最大的風度全力支持盧秀燕選市長，這樣的胸襟與風度就是政治人物最好的典範。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。