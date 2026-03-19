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影／藍白無黨籍大團結 千人神岡造勢挺江啟臣選台中市長

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加。記者黃仲裕／攝影

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，藍白和無黨籍民代大團結都上台助講，呼籲本月底國民黨初選民調唯一支持江啟臣，現場上千人揮舞選舉旗幟，大喊挺江啟臣。

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今晚神岡造勢活動由無黨籍台中市議員徐瑄灃主辦；先上台助講的台北市議員張斯綱表示，他認識江啟臣是對方當新聞局長時，江被當時馬英九重用當新聞局長，回豐原當立委多年表現太好，江是年輕一輩領頭羊，帶領台中向前跑，江是六年級生，他的學弟台北市長蔣萬安今天也出面支持江啟臣，要打造成台北台中大連線。

他說江啟臣做得很好才能當立法院副院長，代表院長韓國瑜到國際做很多外交，現在大家會擔心江是否出線，不要讓這種事情發生，民調3月25日到31日，拜託大家晚上在家接電話，唯一支持江啟臣。

民眾黨前立委蔡壁如助講說，很多人好奇她今天為何站在台上挺江啟臣，她曾任有給職台中市府市政顧問，台中市是六都人口第二大都市，誰可以帶領台中市走向國際和世界，大家都清楚，江啟臣常代表立法院到國外做外交，他可以帶領台中市邁入國際，台中需要優秀市長帶領大家共創輝煌，讓台中市民有參與感和榮譽感，江可以帶領大家達成此目標；只有團結合作大家才能一心向前，合作讓台中市邁進國際城市，所有在野黨支持江啟臣，下周是所有台中市民最重的事，電話唯一支持江啟臣。

國民黨立委王鴻薇表示，神岡在台中有民主勝地之稱，今晚在神岡，很多人挺江啟臣，大家今天到此要做最好選擇，她和江啟臣是立法院同事，這次市長初選，根本不需要，因為8年前江啟臣和盧秀燕初選，江差不到一個百分比，江全力支持盧，這樣的胸襟是政治人物最好的典範，江啟臣是盧秀燕最好的接班人。

王鴻薇表示，江啟臣學歷任豐富，很多院長都沒有這樣的經歷，台中需要學經歷都一級棒的市長；台北很多人喜歡蔣萬安市長，蔣萬安最近做最棒的事，讓輝達達落腳台北，讓台北成為國際AI中心，江啟臣也在推動台中市成為中部AI城市，她說選對人，台中才有希望。

無黨籍台中市議員徐瑄灃表示，很多人問她，為何跳出來支持江啟臣，她說大雅到后里之間國道一號交通擁擠，江啟臣提出設匝道解決，神岡建設缺少，路到神岡不通，很多需要拓寬，大眾運輸在哪裡，神岡有產業園區，她站出來支持江啟臣，因為江啟臣誠懇務實提出建設，為了神岡地方發展更好。

高雄市議員李眉蓁表示，江啟臣是她的好朋友，一起度過國民黨最艱難時刻，二人有革命情感，江啟臣在國民黨最辛苦時承擔，沒有退縮，現在國民黨新局面，大家要支持他，雪中送炭不容易，這幾年江啟臣的表現，大家一定要支持。

江啟臣說很感動，今晚很多人到場為他加油打氣，8年前他參與過黨內台中市長民調，黨內競爭，願賭服輸，這8年來看到盧秀燕市長為台中市的努力，大家有目共睹，現在的台中市不是8年前和16年前台中，台中縣市合併，台中市人口266萬人，現在接近287萬人，15年來增加21萬人，全台灣人口出生率下降，但台中市人口增加，因為台中市是好地方，幸福首都和城市，中部縣市以台中為中心點，重要性和首都差不多，不是首都卻是最棒的城市，台中有能力成為旗艦城市，定位為亞洲新核心，世界新都心。

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加，無黨籍台中市議員徐瑄灃遞上市政建議書。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加，無黨籍台中市議員徐瑄灃遞上市政建議書。記者黃仲裕／攝影

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加。記者黃仲裕／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，他今晚在台中神岡的見面會，上千人參加。記者黃仲裕／攝影

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