參一腳？被傳要選彰化縣長 蔡壁如稱沒人也沒錢怎麼選：純屬傳言

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講，她助講前媒體問，外傳她有意參選彰化縣長，蔡壁如表示，這是地方傳言，自己不在意。

蔡壁如今晚受訪時表示，外傳她要選彰化縣長，此事基本上是地方上面集體焦慮的結果，這件事情，她其實不知道應該怎麼回應，因為對她跟對彰化來講，她就一個人，沒人也沒錢，不知道怎麼選舉，但是因為彰化地方上，國民黨一直推不出更好的人選，所以地方一直有傳言，也傳她要選，她一直不在意，她現在就是把自己在台中海線地方經營好就好了。