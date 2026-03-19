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參一腳？被傳要選彰化縣長 蔡壁如稱沒人也沒錢怎麼選：純屬傳言

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣爭取國民黨提名參選下屆台中市長，神岡見面會今晚有上千人參加，民眾黨前立委蔡壁如到場助講，她助講前媒體問，外傳她有意參選彰化縣長，蔡壁如表示，這是地方傳言，自己不在意。

2026九合一選舉

蔡壁如今晚受訪時表示，外傳她要選彰化縣長，此事基本上是地方上面集體焦慮的結果，這件事情，她其實不知道應該怎麼回應，因為對她跟對彰化來講，她就一個人，沒人也沒錢，不知道怎麼選舉，但是因為彰化地方上，國民黨一直推不出更好的人選，所以地方一直有傳言，也傳她要選，她一直不在意，她現在就是把自己在台中海線地方經營好就好了。

台中 彰化 江啟臣 蔡壁如 國民黨 立法院

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