不只藍綠家族之爭 第7度參選台東縣長？劉櫂豪鬆口「近期說明」

台東下屆縣長選戰國民黨徵召議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，動向一直受矚目的無黨籍前立委劉櫂豪今天臉書發文說，「越來越多人討論或關心地問我，真的會第七次參選台東縣長嗎？我會在近期向大家說明我的決定，相信每一個人的參與是台東前進與改變的最大力量」。

劉櫂豪表示，藍綠兩政黨均已提名，而且不約而同，都是提名家族政治的接班人。這場縣長選舉，如果只是兩大政治家族的競爭，選民只能在「前縣長的妹妹」或「前縣長的女兒」之間作選擇，那形同是家族政治接班人的同額競選。

他說，這段時間以來傾聽各種想法，許多人跟他分享他對台東的願景。有人肯定他對台東的關心始終如一，有人鼓勵，也有人提出問題。無論意見如何，他都非常珍惜鄉親的互相勉勵，改變的路途雖然波折，但步伐一定要堅定向前。

最末，劉櫂豪謝謝大家的關心，他會在近期向大家說明決定，相信每個人的參與是台東前進與改變的最大力量。