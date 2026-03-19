聽新聞
0:00 / 0:00
綠營添變數…高雄前副議長蔡昌達初選落敗喊繼續服務 地方盛傳脫黨參選
民進黨高雄市議員電話民調結果揭曉，第11選區（林園、大寮）將提名張耀中、洪村銘及現任議員李雨庭，不過近日在初選落敗的前副議長蔡昌達動作頻頻，對外宣稱「未來繼續留在大家身邊」，地方盛傳他將脫黨參選。對此，蔡沒有正面回應，僅強調他為地方服務的精神不變，會用時間證明一切。
2026九合一選舉
林園大寮選區現有國民黨邱于軒、黃天煌、王耀裕及民進黨李雨庭等議員，下屆應選四席，國民黨三席尋求連任、民進黨準備提名三席（含現任李雨庭在內），至少是六搶四局面。
此次民進黨初選中，林園大寮選區四搶三，最後是蔡昌達出局。初選結束後，蔡的地方服務及跑攤行程未中斷，陸續在社群發文說，「未來，我們會繼續留在大家身邊，把這份在地的力量，做得更穩、更久」。
蔡昌達表示，大寮、林園現有電話約3萬3748筆，他從鄉民代表、縣議員到市議員，靠著紅白帖與選民服務，一點一滴累積了3萬7300筆地方資料、約有 1萬9921筆電話，這不是數字而已，是他和鄉親之間，一通一通建立起來的信任。
蔡說，這次初選，在他一通一通電話拜託下，最後有 4251位鄉親朋友，願意在關鍵的一晚幫他顧電話、催票及發聲，「謝謝你們，一路不離不棄，接下來，我會一一親自去向大家說聲謝謝，用更大的努力，回報這份信任」。
民進黨內競爭激烈，脫黨參選傳言不斷，左楠選區參選人薛兆基在民調前夕宣布退出初選，改以無黨籍參選。三民選區前議員黃淑美未登記初選，但在各地高掛放置民進黨黨徽的競選看板；民進黨籍前市議員陳信瑜也宣布參與前鎮小港區市議員選戰，持續勤跑基層尋求支持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。