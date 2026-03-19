快訊

台股跌658點誰最吸金？力積電量價雙贏、中鋼爆10萬張 外資愛恨分明

禍不單行…三峽民宅4樓火警7旬嬤昏迷 女兒趕回家途中又車禍

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營添變數…高雄前副議長蔡昌達初選落敗喊繼續服務 地方盛傳脫黨參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會前副議長蔡昌達表示，林園大寮選區至少有4251為選民幫他顧電話及催票，未來會用更大的努力來回報鄉親的信任。圖／取自蔡昌達臉書
高雄市議會前副議長蔡昌達表示，林園大寮選區至少有4251為選民幫他顧電話及催票，未來會用更大的努力來回報鄉親的信任。圖／取自蔡昌達臉書

民進黨高雄市議員電話民調結果揭曉，第11選區（林園、大寮）將提名張耀中、洪村銘及現任議員李雨庭，不過近日在初選落敗的前副議長蔡昌達動作頻頻，對外宣稱「未來繼續留在大家身邊」，地方盛傳他將脫黨參選。對此，蔡沒有正面回應，僅強調他為地方服務的精神不變，會用時間證明一切。

2026九合一選舉

林園大寮選區現有國民黨邱于軒、黃天煌、王耀裕及民進黨李雨庭等議員，下屆應選四席，國民黨三席尋求連任、民進黨準備提名三席（含現任李雨庭在內），至少是六搶四局面。

此次民進黨初選中，林園大寮選區四搶三，最後是蔡昌達出局。初選結束後，蔡的地方服務及跑攤行程未中斷，陸續在社群發文說，「未來，我們會繼續留在大家身邊，把這份在地的力量，做得更穩、更久」。

蔡昌達表示，大寮、林園現有電話約3萬3748筆，他從鄉民代表、縣議員到市議員，靠著紅白帖與選民服務，一點一滴累積了3萬7300筆地方資料、約有 1萬9921筆電話，這不是數字而已，是他和鄉親之間，一通一通建立起來的信任。

蔡說，這次初選，在他一通一通電話拜託下，最後有 4251位鄉親朋友，願意在關鍵的一晚幫他顧電話、催票及發聲，「謝謝你們，一路不離不棄，接下來，我會一一親自去向大家說聲謝謝，用更大的努力，回報這份信任」。

民進黨內競爭激烈，脫黨參選傳言不斷，左楠選區參選人薛兆基在民調前夕宣布退出初選，改以無黨籍參選。三民選區前議員黃淑美未登記初選，但在各地高掛放置民進黨黨徽的競選看板；民進黨籍前市議員陳信瑜也宣布參與前鎮小港區市議員選戰，持續勤跑基層尋求支持。

民進黨 邱于軒 李雨庭

延伸閱讀

民進黨北市議員初選落幕 牽動派系版圖

竹市議員選情 劉康彥交棒 鄭宏輝回鍋

綠營陳怡君被停權仍不放棄 將成中山大同議員選舉變數

綠營台南市東區議員提名4搶2 陳亭妃、王定宇子弟兵初選落馬

相關新聞

要信誰？台南市長選戰民調「2份相差18個百分點」 準確關鍵在此

最近半個月有兩份台南市長民調公布，陳亭妃與謝龍介兩人的支持度落差高達18%，民調結果差那麼多引發討論...

引發藍委不滿…蕭敬嚴砲口對內徐巧芯喊唯一不支持 國民黨發聲

國民黨前發言人蕭敬嚴在黨主席鄭麗文上任後申訴成功，詆毀國民黨的處罰從3年被減為1年，並登記爭取代表國民黨參選新北市議員，引發國民黨立委徐巧芯等人不滿。國民黨文傳會主委尹乃菁說，鄭麗文已明確指示，黨紀不會因人設事，也不會因為「吹捧黨主席」就輕輕放過，但也呼籲初選同志，競爭不要變成「黨內互打」，削弱戰力。

不只藍綠家族之爭 第7度參選台東縣長？劉櫂豪鬆口「近期說明」

台東下屆縣長選戰國民黨徵召議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，動向一直受矚目的無黨籍前立委劉櫂豪今天臉書發文說，「越來越多人討論或關心地問我，真的會第七次參選台東縣長嗎？我會在近期向大家說明我的決定，相信每一個人的參與是台東前進與改變的最大力量」。

綠營添變數…高雄前副議長蔡昌達初選落敗喊繼續服務 地方盛傳脫黨參選

民進黨高雄市議員電話民調結果揭曉，第11選區（林園、大寮）將提名張耀中、洪村銘及現任議員李雨庭，不過近日在初選落敗的前副議長蔡昌達動作頻頻，對外宣稱「未來繼續留在大家身邊」，地方盛傳他將脫黨參選。對此，蔡沒有正面回應，僅強調他為地方服務的精神不變，會用時間證明一切。

李競辦批蘇巧慧剛當立委就想選市長 綠議員揪川伯上周這句嗆言行不一

2026新北市長選戰提前升溫，國民黨新北市長參選人李四川競辦今因應媒體詢問民進黨立委蘇巧慧稱「已在新北跑了500天」批評「剛選上立委就想選市長」，引發綠營反彈。民進黨新北民代今反擊，質疑李四川的說法「是否在批評自己的前老闆」，並批評其言行前後矛盾，已開始進行政治攻擊。

國民黨大咖紛紛為江啟臣站台 楊瓊瓔：予以尊重、一起加油

國民黨台中市長月底將進行電話民調，立法院副院長江啟臣集結黨內各要角為其站台，立委楊瓊瓔今天面對這問題時表示，每位個人要支持誰，她都予以尊重，大家都很好，可以一起加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。