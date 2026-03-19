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李四川批蘇巧慧剛當立委就想選市長 綠議員揪川伯上周這句嗆言行不一

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）今因應媒體詢問民進黨立委蘇巧慧稱「已在新北跑了500天」批評「剛選上立委就想選市長」，引發綠營反彈。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）今因應媒體詢問民進黨立委蘇巧慧稱「已在新北跑了500天」批評「剛選上立委就想選市長」，引發綠營反彈。記者張策／攝影

2026新北市長選戰提前升溫，國民黨新北市長參選人李四川競辦今因應媒體詢問民進黨立委蘇巧慧稱「已在新北跑了500天」批評「剛選上立委就想選市長」，引發綠營反彈。民進黨新北民代今反擊，質疑李四川的說法「是否在批評自己的前老闆」，並批評其言行前後矛盾，已開始進行政治攻擊。

2026九合一選舉

新北市議員顏蔚慈指出，台北市長蔣萬安與蘇巧慧同為2016年當選立委，但蔣萬安擔任立委6年後，於2021年投入市長選舉，「李四川這樣的說法，是否也在否定蔣萬安的政治選擇？」她進一步質疑，李四川上周才表示「不打負面選戰、不攻擊對手」，卻隨即以競選辦公室名義批評蘇巧慧，言行不一。

顏蔚慈也強調，蘇巧慧在新北深耕立委工作已逾10年，並為最早宣布參選新北市長的人選之一，期間持續與地方民代討論政策，提出包括家庭照顧、產業發展及市政效能等相關政見。她並指出，蘇巧慧多次獲得公督盟評鑑優秀立委肯定，連續多個會期表現亮眼，並長期關注新北地方建設。

顏蔚慈同時批評李四川對新北市政掌握不足，指其曾將板橋車站樣貌及公車車牌顏色說錯，質疑其對地方事務的熟悉程度。她直言，相關言行顯示李四川「已經急了」，呼籲選戰應回歸政策討論，而非流於口水攻防。

蔣萬安 李四川 蘇巧慧 國民黨 民進黨

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