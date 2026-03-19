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美麗島電子報發布宜蘭縣長最新民調 藍白合對上民進黨僅差2.8%

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
美麗島電子報發布宜蘭縣長選舉民調，約有35.3%的受訪者支持民進黨參選人林國漳適合擔任縣長；若是藍白合由吳宗憲（左）出線參選，林國漳與吳宗憲的支持度拉近在誤差範圍，分別是林國漳35.8%，吳宗憲33.0%。圖／翻攝吳宗憲臉書
美麗島電子報發布宜蘭縣長選舉民調，約有35.3%的受訪者支持民進黨參選人林國漳適合擔任縣長；若是藍白合由吳宗憲（左）出線參選，林國漳與吳宗憲的支持度拉近在誤差範圍，分別是林國漳35.8%，吳宗憲33.0%。圖／翻攝吳宗憲臉書

美麗島電子報發布最新宜蘭縣長選舉民調，約有35.3%的受訪者支持民進黨參選人林國漳適合擔任縣長，吳宗憲31.9% ，陳琬惠19.3% ，但有高達40.4%受訪者未回答；但若是藍白合由吳宗憲出線參選，林國漳與吳宗憲的支持度拉近在誤差範圍，分別是林國漳35.8%，吳宗憲33.0%。

2026九合一選舉

美麗島電話民調從3月16日至3月18日成功完訪1070人，抽樣誤差最大值為±3.0%。根據民調中，以印象和判斷，適不適合擔任下一屆宜蘭縣長？吳宗憲31.9%，陳琬惠19.3%，林國漳35.3%，未明確回答40.4%

剩下8個多月就要選舉宜蘭縣長，3個人參選會投給誰？國民黨吳宗憲26.6%，民進黨林國漳33.0% ，民眾黨陳琬惠7.9%，不投票/投廢票7.5% ，未明確回答25.0%。

如果國民黨和民眾黨推出吳宗憲和民進黨林國漳競選宜蘭縣長，會投給誰？藍白合吳宗憲33.0% ，民進黨林國漳35.8%，不投票/投廢票7.7%，未明確回答23.5%。

如果國民黨和民眾黨推出陳琬惠和民進黨林國漳競選宜蘭縣長，會投給誰？藍白合陳琬惠26.7%，民進黨林國漳35.8%，不投票/投廢票11.5%，未明確回答25.9%

今年縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長、或是換成其他政黨做做看？給國民黨繼續做縣長23.6%，換民進黨做做看30.4%，換成民眾黨做做看6.5% ，未明確回答39.5%。

針對民調結果，林國漳感謝鄉親肯定信任，民調是階段參考數據，不論對手是誰，他都會維持既定選戰節奏，持續走入各鄉鎮、積極傾聽基層的心聲，期許自己成為一位「全民縣長」，做事不分黨派、建設不分顏色，讓宜蘭穩健發展。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文表示，目前藍白尚未完全整合，根據民調數據顯示已經與民進黨人選旗鼓相當，至於吳的競辦所做民調是穩定領先，吳宗憲會持續穩健腳步，透過政策爭取鄉親認同支持，也期盼能多與林顧問做政策上的對話與討論，共同為台灣民主寫下不同選舉風貌。

陳琬惠 藍白合 國民黨 民進黨 林國漳 吳宗憲 宜蘭縣

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