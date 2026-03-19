要信誰？台南市長選戰民調「2份相差18個百分點」 準確關鍵在此

【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】最近半個月有兩份台南市長民調公布，陳亭妃與謝龍介兩人的支持度落差高達18%，民調結果差那麼多引發討論。

台南市長選舉民調的大幅落差不是新聞，回顧2022年選舉時，《美麗島電子報》的選前民調，謝龍介輸給黃偉哲高達45%，選舉結果卻只差了5%。

《鉅聞天下新聞網》3月公布台南市長民調，民進黨陳亭妃支持度45.96%，小幅領先國民黨謝龍介的40.57%，差距5.39個百分點。才過了不到10天，3月16日，《TVBS》民意調查中心也發布民調顯示，陳亭妃支持度達53%，領先謝龍介的30%，雙方差距多達23個百分點。

這兩份民調發表時間相隔不到半個月，陳亭妃與謝龍介得到的支持度卻有18%的差距，引發政壇很多討論，到底要相信誰的民調？

謝龍介在2022年首次參選台南市長，民調比今年更不看好，平均落後三成，甚至到了要投票的11月，還有民調做出他輸45％，最終只以5%小敗。

謝龍介自己解讀這不難理解，因為台南市在民進黨長期執政下，國民黨支持者被訪問時，會偏隱性，支持率普遍被低估。此外，TVBS這回公布的民調，是用全市話調查，青壯年與年輕人的比例會偏低，而這些族群都支持政黨輪替、換人做看看，這也就是為何半個月前，《鉅聞天下新聞網》公布的網路民調，他和對手就只差5%。

兩份民調的調查方式與時間不同，提的問題也不同，落差在所難免；況且，媒體做候選人民調支持度差那麼多，台南也不是第一次。

回顧2022年台南市長選舉，選前共有6份媒體民調公布，黃謝兩位候選人最大的落差有差45.4%，最小的才差了7.17%。

2022年，黃偉哲當選得票率48.8%，輸的謝龍介43.63%，兩人差5.17%。但選前五個月到前一個月，媒體陸續公布民調，落差最小的是當年《菱傳媒》委託皮爾森數據公司做的網路民調，相差7.17%（黃偉哲44%，謝龍介則是36.83%）。《TVBS》在2022年7月也曾做過民調，雙方差距19%（黃50%、謝31%）；落差最大的是《美麗島電子報》，雙方差了45.4%（黃61.1%、謝15.7%）；其他媒體公布的民調差距，《蓋洛普》差31.1%、《自由時報》差30%、《ETTODAY》差19.6%。

《菱傳媒》與《鉅聞天下新聞網》所委託的民調公司都是皮爾森，都是做網路民調，但《TVBS》則是透過電話做民調，這是這次台南市長民調雙方最大不同。但結論也很殘酷，當時網路媒體《菱傳媒》的民調，比老牌的《TVBS》要準確。

根據《TVBS》發表的新聞，這次民調「由TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1,052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為《TVBS》」。

《鉅聞天下》的新聞稿則說：「本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下新聞網》。針對台南市年滿20歲以上之網路人口，從2026年2月23日至2026年2月28日，共計進行6天，當中有效樣本為1,580份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%以內」。

因為網路民調在台灣還沒有很盛行，皮爾森數據公司還特別說明：「抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年1月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致」。

事實上，網路民調在國外已經很多人採用，台灣則很少。2021年起，《菱傳媒》與皮爾森合作開始做網路民調，近4年來發表過總統、縣市長、市議員，甚至政策民調，因為民調與選舉結果很接近，得到不少肯定。《菱傳媒》於2022年10月26日發布的台南市長民調，「民調透明百科計畫」還曾給予27分及四顆星評等。這代表這份民調在民調基本資訊、調查方法與交叉分析方面，能達成透明揭露的基本要求。

台大還曾做過科學性調查，肯定了皮爾森的網路調查方式。

2024年8月台大網路調查研究中心，與四家民調機構執行7樣平行調查，分別用5種不同抽樣方式，包括電話、手機、簡訊、混合模式網路樣本，及皮爾森網路調查方法。這項調查的綜合結論說，皮爾森數據網路調查，在多項關鍵指標上表現優異，特別是在地理代表性、區域層級抽樣精確度上。

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