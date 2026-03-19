引發藍委不滿…蕭敬嚴砲口對內徐巧芯喊唯一不支持 國民黨發聲

國民黨前發言人蕭敬嚴在黨主席鄭麗文上任後申訴成功，詆毀國民黨的處罰從3年被減為1年，並登記爭取代表國民黨參選新北市議員，引發國民黨立委徐巧芯等人不滿。國民黨文傳會主委尹乃菁說，鄭麗文已明確指示，黨紀不會因人設事，也不會因為「吹捧黨主席」就輕輕放過，但也呼籲初選同志，競爭不要變成「黨內互打」，削弱戰力。

蕭敬嚴於去年遭檢舉，在政論節目詆毀國民黨，考紀會原本決議對他停權3年，蕭敬嚴於鄭麗文上任主席後提出申訴，最後去年12月11日，新北市黨部考量蕭敬嚴已有「悛悔實據」，作出更裁為停權1年處分，全案再送中央考紀會核備，獲中常會通過。

不過，在蕭敬嚴登記爭取代表國民黨參選新北市議員後，不但徐巧芯提出質疑，身兼國民黨中常委的藍委包括邱鎮軍、羅明才、陳菁徽、鄭正鈐等人昨也在中常會連署，提案要求黨中央處理。

鄭麗文與國民黨立委分組餐敘，排定今天與會的徐巧芯並未出席。尹乃菁在受訪時說，今天的談話不會提到蕭敬嚴的部分。

尹乃菁說，昨天鄭麗文在中常會做明確指示，所有關於違反黨紀的處理，不會因人設事，也不會因為主席個人好惡決定。國民黨要朝民主政黨的方向走，不會因為一個人「罵黨主席」，就要被重重開鍘，也不會因為「吹捧黨主席」而被輕輕放過。

尹乃菁說，蕭敬嚴案收到包括黨團、個別委員、中常委還有地方黨員檢舉，如鄭麗文昨天指示考紀會，因應選舉開動情況而要及時處理。目前依照過去程序，是要從新北市黨部報案子到考紀會，考紀會才會處理。但是因要及時處理，以免對於選舉造成更大傷害，考紀會現在正在處理這些檢舉案，一定會在有效時間內，做出明快處理。呼籲初選同志，大家競爭是好的，但競爭不要變成「黨內互打」，黨內互打是在削弱戰力，黨中央該做的事情會盡速做。

遭到波及的國民黨立院黨團總召傅崐萁則說，他無所謂，中央黨部由主席帶領，黨團由他帶領，有任何事大家都可以面對面溝通、沒障礙。

羅明才則說，尊重主席黨有機制，此事考紀委員會會處理，也不是主席一個人說就算，他們唯一目標就是團結，同志之間絕對不可以自相毀滅、自相殘殺，並嗆蕭敬嚴「真的有本事，去弄別人就好，幹嘛弄本黨同志？」

國民黨立院黨團今邀黨主席鄭麗文等黨務主管，與藍委分批餐敘。記者劉懿萱／攝影