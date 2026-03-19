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柯志恩辦兒童節活動及部落音樂會 主打教育文化

中央社／ 高雄19日電

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天宣布，將舉辦「三山」巡迴兒童節活動，分別是28日旗山體育館、29日岡山壽天宮廣場，及4月3日鳳山五甲龍成宮，另外還會舉辦「部落音樂會」，主打教育文化

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柯志恩今天在國民黨高雄市黨部舉辦「笑得真柯愛」兒童節記者會，她在會中宣布，今年兒童節將舉辦「三山兒童節巡迴活動」，除了深受小孩喜愛的氣墊城堡外，也邀請MOMO家族、禮物盒劇團和恐龍探險隊等帶來表演。

柯志恩表示，過去講到高雄三山地區，多數人第一時間都會聯想到立法院長韓國瑜，「三山造勢」成為相當具有政治意涵的詞語；但這次在三山地區舉辦的兒童節活動，則是要幫孩子造勢，也代表自己未來的政策主軸，會將重點放在兒童與教育。

她說，從上週舉行的國民黨高雄市黨部團拜暨姐妹會開始，活動呈現出的風格都和以往的國民黨完全不一樣，呈現耳目一新的風貌，除了兒童節活動外，也將於21日開始陸續在週末於原鄉舉辦3場「部落音樂會」，讓更多人透過音樂看見原民文化。

柯志恩強調，高雄除了產業經濟，還有教育文化；有重視教育文化的高雄市長，相信會讓孩子更有國際觀，並讓校園環境更友善，因為兒童是高雄這座城市的驕傲。

高雄「三山」指高雄市鳳山、大岡山、大旗山（旗山、美濃）3大區域，這3大區域也是原高雄縣人口稠密集中區。在高雄選舉時「三山」是決勝的關鍵象徵，高雄傳統選戰中有「得三山者得天下」一說。

活動 文化 音樂會 柯志恩 國民黨

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