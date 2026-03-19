宜蘭「做大市」不是後花園 縣長參選人吳宗憲提「宜蘭線+1」政策

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天提出參選重要政策「宜蘭線+1」，以跨縣市合作為核心，從交通、農業、科技、觀光4大面向結盟，他強調，宜蘭不是誰的後花園，宜蘭要擴大善用優勢資源，要有做大的勇氣，以前大家常講北北基桃，現在+1，未來將打造「北北基桃宜-縣市共享共治平台」。

吳宗憲強調，宜蘭是個非常有底蘊的城市，也是民主聖地，歷任縣長一棒接一棒努力，有全台第一座縣級的縣史館，農產、觀光及人文素養等都交出不錯成績單，但是城市治理不能閉門造車，守護自身優勢，善用鄰近城市力量，整合資源就能做大做強、走向國際。

但他必須坦誠宜蘭也有劣勢，例年輕人很難在宜蘭找到工作，招商募資不容易，人口數比不上大都會，農產品在對美關稅的衝擊不小，宜蘭在面對這些劣勢時要用「走新路」的態度去把宜蘭優勢更壯大，截長補短，這就是他未來要努力的。

吳宗憲今天發布宜蘭「線」戰略，將推動四大連線：

1.北北基桃＋1「宜」線：倡議成立「北北基桃宜縣市共享共治平台」，宜蘭與雙北、基隆、桃園早已形成一日生活圈，未來將推動區域聯合治理，強化交通、環境與生活圈整合等多方位整合。 2.農業＋1「宜」線：串聯雲嘉南高屏，成立「農業策略聯盟陣線」，深化農漁業合作與資源交流。 3.科技＋1「宜」線：連結竹竹苗科技廊帶，立「High-Tech產官學Alliance」，導入半導體、大數據與AI產業，提升宜蘭科學園區進駐率。 4. 觀光＋1「宜」線：攜手花東整合觀光資源，成立「宜花東觀光振興小組」，強化整體觀光競爭力，打造國際級東部旅遊廊帶。

吳宗憲曾在新北市政府擔任局長，他還記得侯友宜市長有個「大城小國」概念，例如他們把幾十年無法解決的垃圾山，努力變成新北的夏綠地，一座漂亮公園；50年解決不了的塭仔圳違建，全部解決並大面積更新，城市煥然一新，「這就是改變的勇氣」。

他強調，宜蘭要勇於改變、要有「做大」勇氣，在國際上，新加坡被當成重要學習對象，國土面積小，但它對於世界影響卻舉足輕重，不止撼動東南亞，甚至撼動亞洲、整個國際金融市場，新加坡很清楚自己的優劣勢，從不認為小國就自我設限。

吳宗憲說，宜蘭必須走出一條新路，善用自己的長處與鄰近城市合作「做大市」，相信宜蘭絕對會改變，所以他提出「宜蘭+1」，過往大家常講「北北基桃」，他希望打造「北北基桃宜」共創跨縣大聯盟。