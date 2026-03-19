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藍白推動聯合競選、治理 尹乃菁：是黨內共識也是民眾共識

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管在立院對面餐廳舉行新春聯誼餐會，黨主席鄭麗文（中）特別與會，跟黨籍立委陪同下出席餐會與立委「搏感情」。記者杜建重／攝影
國民黨立院黨團中午與中央黨部主管在立院對面餐廳舉行新春聯誼餐會，黨主席鄭麗文（中）特別與會，跟黨籍立委陪同下出席餐會與立委「搏感情」。記者杜建重／攝影

藍白昨日簽署政治合作協議，確立藍白今年大選將朝合作方向。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，藍白朝著聯合方向，不但是黨中央的期待，也是黨團、立委的共同期待，未來建立聯合治理模式是黨內外一致共識；黨團書記長林沛祥也說，從藍白開始，在中華民國史上慢慢做出共同治理，或許對全民是好事。

2026九合一選舉

國民黨團今午宴請鄭麗文等，談論議題除下周排審的軍購特別條例草案外，也包括今年地方大選選情。林沛祥受訪說，針對談的內容，主要是針對不同的人選、各地方不同的狀況。每個選區都是不同的文化，且有不同的結構，所以針對選舉，較關注地方每個特殊的狀況做分析。不過目前大家的一致感覺是相對樂觀。

尹乃菁說，有關於地方選舉，整個台灣民意、氣氛其實「起風了」。大家對於民進黨少數執政、霸道執政，把意見不同的人都視為雜質，其實非常無奈。藍白昨天簽下合作協議，要共同推動藍白聯合競選、聯合輔選、聯合治理的框架之下，這樣的趨勢才是眾望所歸。

尹乃菁強調，今天真的是很輕鬆的餐敘。對於藍白合作機制並簽訂合作協議，朝著聯合方向，不但是黨中央的期待，也是黨團的期待，也都是立委共同的期待。大罷免期間，民眾黨也發揮力量支持國民立院黨團，用32比0大大掃臉民進黨政府。藍白合作不是現在才開始，過去已開始往前推進。藍白在這次九合一大選裡，聯合競選、聯合輔選，期待未來建立聯合治理模式，其實是黨內外一致共識，也是民眾的共識。

就尹乃菁提到的藍白共同治理，林沛祥說，很多先進民主國家都不是一黨獨大或一黨專政，反而是由不同的黨派聯合成立政府，一起把國家變得更好。如果從藍白開始，在中華民國史上慢慢做出共同治理，或許對全民是件好事，表示中華民國行政權總算能夠包容不同的聲音，讓國家更往前走，變成成熟的民主。

地方選舉 特別條例 林沛祥 尹乃菁 鄭麗文

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