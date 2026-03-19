藍白推動聯合競選、治理 尹乃菁：是黨內共識也是民眾共識

藍白昨日簽署政治合作協議，確立藍白今年大選將朝合作方向。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，藍白朝著聯合方向，不但是黨中央的期待，也是黨團、立委的共同期待，未來建立聯合治理模式是黨內外一致共識；黨團書記長林沛祥也說，從藍白開始，在中華民國史上慢慢做出共同治理，或許對全民是好事。

國民黨團今午宴請鄭麗文等，談論議題除下周排審的軍購特別條例草案外，也包括今年地方大選選情。林沛祥受訪說，針對談的內容，主要是針對不同的人選、各地方不同的狀況。每個選區都是不同的文化，且有不同的結構，所以針對選舉，較關注地方每個特殊的狀況做分析。不過目前大家的一致感覺是相對樂觀。

尹乃菁說，有關於地方選舉，整個台灣民意、氣氛其實「起風了」。大家對於民進黨少數執政、霸道執政，把意見不同的人都視為雜質，其實非常無奈。藍白昨天簽下合作協議，要共同推動藍白聯合競選、聯合輔選、聯合治理的框架之下，這樣的趨勢才是眾望所歸。

尹乃菁強調，今天真的是很輕鬆的餐敘。對於藍白合作機制並簽訂合作協議，朝著聯合方向，不但是黨中央的期待，也是黨團的期待，也都是立委共同的期待。大罷免期間，民眾黨也發揮力量支持國民立院黨團，用32比0大大掃臉民進黨政府。藍白合作不是現在才開始，過去已開始往前推進。藍白在這次九合一大選裡，聯合競選、聯合輔選，期待未來建立聯合治理模式，其實是黨內外一致共識，也是民眾的共識。

就尹乃菁提到的藍白共同治理，林沛祥說，很多先進民主國家都不是一黨獨大或一黨專政，反而是由不同的黨派聯合成立政府，一起把國家變得更好。如果從藍白開始，在中華民國史上慢慢做出共同治理，或許對全民是件好事，表示中華民國行政權總算能夠包容不同的聲音，讓國家更往前走，變成成熟的民主。