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李四川提「校校有公托」 黃國昌：要重建托育市場的價格與品質

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和台北市長蔣萬安並肩前行，蔣萬安指，北市今年也要開始開辦公辦民營托育機構，要達到校校有公托目標，這也是他的心願。民眾黨新北市長參選人黃國昌稍早發文，也針對「校校有公托」表達看法。

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黃國昌發文指出，上周他完整提出「新北教育六道處方」，主張將公共托育占比提升至七成、公托邁向免學費，讓家長不再為「抽不中、付不起」而焦慮。本週，我再提出「高齡友善三支柱」，推動「銀壯教保員」制度，讓壯世代有機會回饋社會、增加收入，同時補足第一線托育人力缺口。

黃國昌說，他要肯定李四川也提出「校校有公托」的方向，當不同政黨願意用政策回應人民需求，而不是用抹黑與攻擊轉移焦點，這正是台灣民主該有的樣子，但也必須誠實面對現實。新北0至2歲幼兒約5.8萬人，實際進入托育體系的僅1.4萬人；全市托育機構中，公托占比只有三分之一。

黃國昌指出，這代表多數家庭並非「自由選擇」，而是在高價私托與有限公托之間被迫妥協。托育，已經不是單純的家庭問題，而是結構性的市場失衡。將公托提升至七成，不只是「多蓋幾間」，而是重建整體托育市場的價格與品質機制，當公共體系成為主體，家長才能真正用品質做選擇，而不是被價格綁架。

黃國昌說，同時，托育現場長期面臨人力荒與高流動率，他提出「銀壯教保員」，不是口號，而是具體的治理工具：透過培訓與制度設計，讓壯世代投入臨托、延托等支持性工作，既補人力、也穩品質，形成世代共融的正向循環。

黃國昌表示，新北已經有基礎，過去市長侯友宜將托育政策，當作是城市競爭力的核心基礎建設來努力。讓新北托育機構數量成為全國最高、收托人數最多。因此下一步，需要的是在服務與家庭可負擔性上全面升級。一起把選舉拉回正軌，不是比口水，而是比願景；新北值得「更好的願景，更佳的治理」。

新北 蔣萬安 李四川 黃國昌

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