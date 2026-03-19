震撼彈！縣議員温芝爭藍彰化市長提名 藍再分裂恐難收復17年江山

民進黨下屆彰化市長已提名縣議員黃柏瑜，在國民黨即將受理登記之際，原本只有市代會主席陳文賓表態參選，縣議員温芝樺卻突然宣布將參選彰化市長，縣黨部表示，如果協調不成將辦初選，藍營則擔心最後兩人都堅持參選，將重蹈分裂的局面，難以收復綠營執政17年的江山。

温芝樺已擔任兩屆縣議員，父親是彰化前市長温國銘，伯父是前彰化市長、前立委陳杰，家族還有兩位市民代表，是彰化政治世家。如果温芝樺再戰市長並順利當選，兩代三人當市長，在彰化政壇僅見。

温芝樺表示，對於爭取彰化市執政權深具信心，也期待透過初選機制，提出具體政見與願景，爭取市民認同。她強調，選舉不應淪為對立與鬥爭，而是讓好的政策與理念被看見，讓市民做出最適合彰化的選擇。

已擔任兩屆彰化市代會主席的陳文賓，積極部署彰化市長選舉已久，在藍營尚無人表態參選之際，原為無黨籍的陳文賓即加入國民黨，原預期將與民進黨提名的黃柏瑜展開政黨對決，未料温芝樺卻宣布將參選。陳文賓表示，他會參選到底，他有豐富從政經驗，最了解民意，相信是彰化市長最好的選擇 。

國民黨預定23日到25日受理鄉鎮市長登記， 如果陳文賓、温芝樺辦理登記，縣黨部表示，如果協調不成，將辦初選決定。兩人都表示，會參加初選，也不希望藍營分裂讓綠營漁翁得利。

彰化市的政治版圖藍大於綠，卻因4次市長選舉都是藍營分裂，已經17年都由綠營執政，包括邱建富、林世賢，一直令藍營捶心肝，原以為下屆只有陳文賓表態參選，市長的選情會單純化，而原先未表態的温芝樺卻突然宣示將參選，藍營擔心兩人都堅持參選，造成藍營分裂，讓市長再度拱手讓給民進黨。

民進黨提名的彰化市長參選人黃柏瑜則表示，最後不管藍營是幾組人出來選市長，他都視做一對一的政黨對決，他目前仍會努力經營基層，也會陸續推出政見，延續民進黨的優質執政。

原是無黨籍的彰化市代會主席陳文賓，已加入國民黨，將爭取彰化市長提名。圖／取自陳文賓臉書