賴瑞隆、吳思瑤「同學會合體」 站台綠營新秀 掃市場衝刺初選

民進黨新北市議員初選進入倒數階段，新莊區參選人吳奕萱今上午前往四維市場掃街拜票，獲立委吳思瑤與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆聯合站台。三人沿市場兩側逐攤拜訪，與攤商及民眾熱情互動，為初選最後衝刺催票。

吳奕萱為民進黨新北市新莊區市議員參選人，政治大學政治學系畢業，曾任立委吳思瑤辦公室主任，累積逾10年國會實務經驗。繼沈伯洋、林俊憲等綠營大咖陸續站台後，此次再獲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「市長級」力挺，與吳思瑤合體掃街。

現場氣氛歡樂輕鬆，吳思瑤與賴瑞隆以「同學會合體」作為開場話題。吳思瑤表示，兩人為多年同學，此次特地一同北上替吳奕萱加油，且賴瑞隆是主動表達要來新莊站台，「沒有陪蔡英文前總統去爬山，反而來幫奕萱站台」，顯見對吳奕萱的肯定。她也特別準備從日本京都帶回的大型粉色御守，象徵「優質必勝」，贈送給賴瑞隆與吳奕萱，祝福兩人在各自選戰中順利勝出，現場並帶領支持者齊喊口號，氣氛熱烈。

賴瑞隆指出，自己與吳思瑤同為幕僚出身，深知基層歷練的重要性，而吳奕萱在立法院累積10年資歷，具備完整訓練與即戰力，「戰力非常強」。他強調，市場是最貼近民意的地方，此次特地北上陪同掃街，就是希望讓更多民眾認識優質人選，並呼籲選民在即將到來的初選電話民調中支持吳奕萱。

吳奕萱則表示，能獲兩位幕僚出身前輩站台，是對自己過去10年努力的最大肯定。她指出，專業是長期累積的成果，而被肯定則是持續前進的動力，並強調自己將以實際行動回應期待，為新莊爭取更多建設與福利。她也呼籲選民相信賴瑞隆與吳思瑤的眼光，支持她進入議會服務地方。

新莊區參選人吳奕萱（中）今上午前往四維市場掃街拜票，獲立委吳思瑤（右）與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆聯合站台。記者張策／攝影