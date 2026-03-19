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地方深耕、青年接棒...吳宗憲公布發言人團隊！24歲最年輕發言人亮相

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同兩位美女發言人亮相，議員黃琤婷（左）深耕地方、24歲的鄭皓文（右）具備政策功防與新媒體運作能力，兩人各自擅長陸戰與空戰，功能互補。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同兩位美女發言人亮相，議員黃琤婷（左）深耕地方、24歲的鄭皓文（右）具備政策功防與新媒體運作能力，兩人各自擅長陸戰與空戰，功能互補。記者戴永華／攝影

宜蘭縣長參選人吳宗憲今公布競選發言人團隊，由縣議員黃琤婷與青年代表鄭皓文共同擔綱，展現「地方深耕」與「青年接棒」雙軸布局，黃琤婷熟悉地方民生與議題監督，24歲鄭皓文具備政策攻防與新媒體操作能力，更是目前各政黨競選團隊中最年輕的發言人，兩位發言人的顏值高、功能互補。

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48歲黃琤婷是縣議會的中生代，思緒敏捷、口條清晰，過去曾擔任過縣長林姿妙競選團隊發言人，參選過立委，擁有全縣選戰經驗，熟稔地方政治生態；鄭皓文24歲，台大政治學系畢業，是目前各政黨競選團隊中最年輕的發言人，吳宗憲的國會助理，過去曾是侯友宜競選連任及2024總統大選團隊成員，擁有網路政論節目主持人及國民黨青年團指導委員等經歷。

兩位發言人的外長相都相當亮眼，高顏值美女，各自擅長陸戰與空戰，兩人看選戰的角度也不同，代表地方深耕與青年接棒，功能上可以互補。

吳宗憲表示，黃琤婷擁有紮實地方經驗，鄭皓文則有年輕人觀點與新媒體能力，他要求團隊正派、誠實，以最誠懇的態度面對縣民，而且他也要求高效率、行動力，讓人民可以清楚透明知道每件事發展狀況；

「直球對決，該講就講」，黃琤婷說，這次會將地方最真實的教育、民生與財政需求帶入選戰，反對政治話術、騙術與潑髒水，把基層心聲轉化為具體可行政策，帶著「宜蘭走新路」穩健發展。

鄭皓文跟隨吳宗憲立委參與過國會改革、財劃法等議題攻防，深知當今年輕人對政治的無力與厭倦，她說，未來會將年輕世代對於低薪、通膨、高房價及就業壓力等問題帶入競選主軸，期盼透過雙向溝通帶進更多人、跨世代意見，她們會清楚直接向選民說明吳宗憲的理念，真實反映每位縣民心聲。

24歲的鄭皓文台大政治系畢業，擁有政策攻防與新媒體操作能力，口條清晰，高顏值美女，更是目前各政黨競選團隊中最年輕的發言人。記者戴永華／攝影
24歲的鄭皓文台大政治系畢業，擁有政策攻防與新媒體操作能力，口條清晰，高顏值美女，更是目前各政黨競選團隊中最年輕的發言人。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同兩位美女發言人亮相，議員黃琤婷（左）深耕地方、24歲的鄭皓文（右）具備政策功防與新媒體運作能力，兩人各自擅長陸戰與空戰，功能互補。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲陪同兩位美女發言人亮相，議員黃琤婷（左）深耕地方、24歲的鄭皓文（右）具備政策功防與新媒體運作能力，兩人各自擅長陸戰與空戰，功能互補。記者戴永華／攝影

黃琤婷 國會助理 林姿妙 吳宗憲 宜蘭縣

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