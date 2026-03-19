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李四川化身公園阿伯暢談市政建設 里民大讚公園舒適「感謝川伯」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川(左一)今日化身公園阿伯，坐在樹下與鄉親話家常，暢談市政要一棒接一棒。圖／李四川競辦提供
李四川(左一)今日化身公園阿伯，坐在樹下與鄉親話家常，暢談市政要一棒接一棒。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今日至鶯歌永吉公園、三峽市場與老街，持續深入基層，聆聽里長、鄉親心聲，並化身公園阿伯，坐在樹下與鄉親話家常。李四川表示，未來不管是交通改善、商圈發展或綠地維護，他會持續拜訪里長、聆聽民意，全力為新北市帶來更好的發展。

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由於鶯歌永吉地區過去缺乏鄰里公園及休憩廣場，李四川表示，他在新北副市長任內，參與規劃新建，並順利解決土地問題，由市府編列經費分期進行開發，將原本荒蕪的山野坡地打造為親子悠遊、百花盛開的永吉公園。

如今李四川回到永吉公園傾聽當地心聲，有民眾甚至特別從外縣市來此處遊玩，當地里長及鄉親也大讚公園相當舒適，感謝李四川在副市長任內積極推動。

李四川表示，市政建設一棒接一棒，市府除把硬體做好，更最重要是大家把花種好、顧好，特別感謝里長與志工辛勤維護，造就今日的觀光亮點。他提及，捷運三鶯線通車後將更挹注地方觀光，將繼續推動在地建設、提升居民生活品質。

李四川隨後前往三峽公有市場與老街，受到市場攤商、鄉親熱情歡迎，隨後至清水祖師廟參香祈福。

李四川 新北 公園

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