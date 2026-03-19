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外界估選情五五波 柯志恩直球回：當然希望民進黨失去高雄
四月兒童節，國民黨市長擬參選人柯志恩將邀恐龍、momo家族帶給高雄的孩子不一樣的繽紛體驗，啟動另類「三山造勢 」，她同時預告下周二將正式端出政見牛肉，至於坊間預估藍綠市長選局目前是五五波，則說國民黨的策略，「我們當然希望民進黨失去高雄」。
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柯志恩今早在國民黨高雄市黨部舉行兒童節活動發布會，她表示，這次活動與國民黨籍議員一起合辦，希望在兒童節前後帶給高雄兒童最不一樣、最繽紛的體驗。所以請出恐龍、momo家族等，希望屆時爸爸媽媽帶孩子一起來同歡，是送給高雄兒童最重要的兒童節禮物。
她表示，高雄市資源過去多集中在市區，而三山地區常被聯想到政治造勢。但透過兒童節活動選在這三個地區，就是揭示我們對原縣區的建設與發展，包括教育與文化等基礎建設的重視，這樣的安排具有其意義。
媒體詢問，外界評估目前高雄市長選情是五五波，國民黨的致勝策略為何？柯志恩對此直白地說「我們當然希望民進黨失去高雄，這是我們最大的策略」。
她表示，我們會和議員站在一起，不管五五波、六四波或哪一波，就按照自己的節奏，像今日發布的三出兒童節啟動活動、廟口開講等，希望讓市民了解柯志恩 四年來都沒有離開，進而認同我，讓高雄市民更認識我們，最後把票投給我們。「我們對選情綠對戰戰兢兢，一定可以打下這場選戰」。
至於民進黨市長擬參選人賴瑞隆已跨到其他縣市站台，柯志恩說，「那是他們的事情」，隨著選戰接近，過去她曾撥出空檔到台中為江啟臣助選，但現階段仍會以高雄選區為主，全心全意在高雄走跳，若有餘力再評估其他縣市需求，「目前是以高雄為最大考量」。
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