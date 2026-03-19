蔡英文頻替綠營參選人拉抬 綠黨團：兩任總統分進合擊

2026縣市長選舉逼近，前總統蔡英文近日合體宜蘭縣長參選人林國漳、基隆市議長童子瑋爬山，更在社群媒體上點名嘉義縣長候選人蔡易餘，外界關注是否與賴清德形成競合關係。對此，黨團幹事長莊瑞雄指出，蔡、賴之間並非對立，而是分進合擊，各自發揮影響力。

莊瑞雄表示，賴清德總統對縣市首長選戰的掌握與能量不在話下，期盼推舉人選獲得好成績。蔡英文前總統聲量很高，在黨內外擁有許多支持者與朋友，不必過度解讀為替特定人選站台，此行屬於到處走走、聯繫情感、替大家加油打氣。

黨團副幹事長陳培瑜認為，現任與前任兩位總統陪同候選人到處曝光，本質上也反映對人選的肯定。人選夠好，兩位總統才願意站出來，與社會互動、站台支持；相比之下，部分國民黨人選卻不掛與黨主席合體的看板。

針對有報導指出，民進黨中央有望在4月提名行政院副院長鄭麗君選台北、法務部長黃世杰選桃園，引發新潮流派系人選較多？莊瑞雄說，各派系都有很多人選，重點是讓支持者認為是最佳人選。黨內提名不會過度強調派系，刻意談派系屬於過度解讀。提名與選區拉抬會在機制內討論，「下週選對會召開就會討論」，屆時每位成員都會參與。