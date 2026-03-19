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從難產到定案 民進黨竹山鎮長選舉林賜學參戰搶攻中間選票

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮代會主席林賜學（右）將接棒陳東睦，參選竹山鎮長。圖／翻攝林賜學臉書
竹山鎮代會主席林賜學（右）將接棒陳東睦，參選竹山鎮長。圖／翻攝林賜學臉書

民進黨南投縣竹山、埔里等地鎮長布局一度陷入膠著，隨竹山人選拍板逐步明朗。竹山鎮民代表會主席林賜學決定參選鎮長，並以無黨籍身分投入選戰，主打延續現任鎮長陳東睦施政路線，象徵民進黨在南投基層選戰由守轉攻。

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民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴表示，竹山鎮長人選原本遲未定案，黨內持續勸進林賜學參選，經多方評估後終於點頭，並迅速透過臉書及宣傳車展開行動，展現參選決心。由於地方選民結構特殊，黨部同意林賜學以無黨籍身分報備參選，以爭取更廣泛認同。

陳玉鈴指出，陳東睦近年推動各項建設有成，從文化觀光、社區發展到體育活動皆有亮眼成果，「鎮民走路有風」，施政滿意度高；而林賜學長期在代表會支持並配合鎮政推動，被視為最能延續現有路線的人選，強調「穩健前行」，盼讓竹山持續發展。

地方人士分析，林賜學採無黨籍參選，有助淡化藍綠對立，爭取中間與地方派系支持，未來將與國民黨參選人蔡孟娥正面對決，選戰態勢逐漸明朗。

在竹山人選確定後，埔里鎮長布局也同步升溫。地方盛傳前縣議員葉仁創呼聲高，黨部預估月底前可望定案，顯示民進黨在南投四大鎮市的選戰布局，正由觀望轉入收斂階段。

林賜學則表示，自己長年深耕地方，始終站在基層傾聽民意，與鄉親共同推動建設；近年在陳東睦帶領下，竹山逐步蛻變，各項建設成果有目共睹。他強調，參選是為了承擔責任，未來將延續既有施政方向，在穩健基礎上持續推動政策。

林賜學指出，未來將聚焦深化地方建設、帶動產業發展及強化民生照顧，讓竹山不僅持續發光，更能長遠發展，「希望與鄉親攜手，為竹山開創更好的未來」。

民進黨 陳玉鈴 南投縣

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