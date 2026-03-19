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林右昌合體正國會新人陳岱吟 新莊拜廟車掃求支持

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影
新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影

新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。林右昌表示，陳岱吟幕僚經驗深厚，並獲得現任議員鍾宏仁指定推薦，懇請新莊鄉親接到電話唯一支持陳岱吟。

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林右昌表示，在初選最後衝刺階段，他來給陳岱吟加油打氣，陳岱吟曾待過他與立院前院長游錫堃辦公室，是一個非常優秀的幕僚，而且她很細心跟認真。相信由她來擔任新北市議員，不只是會為選區帶來更多地方建設，還有她的服務，相信對整個新北市未來市政的發展，都是很大的新生力量。

林右昌說，在地議員鍾宏仁也差不多是陳岱吟的師父，有師父的關心跟支持，他對陳岱吟很有信心，希望大家給她機會。

除了新莊外，汐止議員周雅玲不競選連任，支持新人蔡美華，2區被解讀是正國會與英系之間有默契、合作。林右昌表示，這是一個傳承，前輩都很願意支持新人，2位議員都是英系，這不只是派系支持，也是栽培人才，是黨內的前輩在栽培新世代菁英。

前總統蔡英文日前與林右昌、民進黨基隆市長參選人童子瑋，至基隆走訪球子山及獅球嶺步道，被問過程有無談到什麼，林右昌表示，菜英文現在很喜歡爬山，看她心情非常輕鬆，對地方建設的想法信手拈來，都是過去擔任總統時，對地方的支持，所以瞭然於胸。那天也把過去蔡英文所支持的建設最新進度跟她說明。

林右昌說，在爬山的過程聊了非常多，包含童子瑋競選的態度跟情勢，蔡英文自己也選過很多次，也傳授許多撇步，跟要注意的地方。另外政策部分，都給童子瑋很多意見跟建議，這過程對參選人幫助非常大。

新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影
新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影

新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影
新北市新莊區民進黨議員初選民調於23日至27日，正國會新人陳岱吟今天與內政部前部長林右昌合體，先在新莊武聖廟參拜，再車掃拜票。記者江婉儀／攝影

新人 游錫堃 正國會 林右昌 初選

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