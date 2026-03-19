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藍營竹縣長初選膠著…醫斷言這兩人都能贏 就怕一變數

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢（右）與立委徐欣瑩（左）競爭，兩人已透過電視政見說明會正面交鋒。報系資料照
國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢（右）與立委徐欣瑩（左）競爭，兩人已透過電視政見說明會正面交鋒。報系資料照

國民黨新竹縣長初選由副縣長陳見賢與立委徐欣瑩對決，最新民調，兩人支持度僅差0.7個百分點。時事評論者、醫師沈政男分析，徐的優勢幾乎被陳追平，而兩人五五波，誰出線在藍白大於綠的竹縣都能勝選，就怕三腳督，選戰恐添變數。

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全方位市調公司昨公布新竹縣長最新民調，黨內互比，徐的支持度37.3%，領先陳的36.6%，兩人僅差0.7個百分點。政黨對比下，徐以36.7%勝過竹北市長鄭朝方24.5%，領先12.2個百分點；陳以36.7%勝過鄭27.1%，差距9.6個百分點。

沈政男指出，新竹縣長雖是黨內初選卻相當受到媒體關注，甚至比六都的初選民調還多，而最新初選民調出爐，黨內互比呈現五五波局面，兩人差距蠻小，徐欣瑩領先不到1%，可見選情相當緊繃；但藍綠對決下，徐欣瑩也只領先一點點。

若是藍綠對決，徐欣瑩贏了綠營參選人約12%，陳見賢贏近10%，對比下，勝率稍小些。但從政黨支持度比率，國民黨約45%、民進黨16%、民眾黨13%，其他就是中間選民，然從中可見各政黨支持者的也各有算計，支持度藏端倪。

他進一步表示，國民黨及中間選民部分，徐、陳兩人黨內支持者比率差不多；民眾黨以徐欣瑩的比例比較高；民進黨選民幾乎每次都是陳見賢的比例比較高，背後意義就是綠營民支持者，較希望陳見賢出來選，這樣對鄭朝方比較有利。

而就民調可看出，徐的優勢已幾乎被陳追平，不過新竹縣的藍白板塊比綠營大得多，勝選沒問題，今年應不會翻盤，就怕徐、陳兩個人選情接近，若心有不甘，退黨參選出現「三腳督」，雖說三腳督，國民黨應仍能贏，卻會讓選戰平添變數。

沈政男 新竹縣 陳見賢 徐欣瑩 新竹縣選舉

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