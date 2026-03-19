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綠台中初選民調將開跑 多位議員跨區挺詹智翔拉票

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市議員初選民調將於3月23至29日進行，第14選區市議員參選人詹智翔今天在多位民進黨議員跨區陪同下，在石岡加油站向通勤鄉親問候拜票。圖／詹智翔提供
民進黨台中市議員初選民調將於3月23至29日進行，第14選區市議員參選人詹智翔今天在多位民進黨議員跨區陪同下，在石岡加油站向通勤鄉親問候拜票。圖／詹智翔提供

2026台中市議員選舉民進黨初選民調將於3月23至29日進行，第14選區市議員參選人詹智翔今天在民進黨議員謝志忠、王立任、林德宇張玉嬿、曾威、黃守達與北屯選區議員參選人陳信秀跨區力挺下，在石岡加油站路口向通勤鄉親問候、接票。

2026九合一選舉

詹智翔表示，今天到場力挺的議員與參選人，都是從基層出身，從民意代表幕僚一路走來擔任議員，他們勉勵也提醒自己要莫忘初衷，他感謝多位議員與參選人，一早放下個人行程，專程前來山城力挺與應援，這也讓他信心倍增，也更堅定全力拚過初選的決心。

王立任表示，自己所在的第二選區同樣面臨初選，但為了力挺年輕有為的詹智翔，仍一早從海線出發，陪同站路口拜票。他也喊話，拜託沙鹿、清水、梧棲的鄉親唯一支持、集中力量，下週民調期間在家幫忙顧電話，一起拚過初選。

謝志忠表示，長期以來山城地區發展普遍被認為老化、邊緣化，給年輕人機會，就是給山城一個翻轉的機會。他期盼詹智翔未來能順利進入市議會，讓聯合問政更具戰力、團隊更有氣勢，讓山城更好。

詹智翔說，隨著初選日程倒數在即，他必須更積極爭取鄉親的肯定與支持。自去年底以來，不論日曬風吹雨淋，每個上班清晨都會在山城主要路口向通勤民眾問候，並走進市場拜訪鄉親，每日持續深入基層，逐戶掃街拜票，全力爭取選民認同。

市議員謝志忠、王立任、林德宇、張玉嬿、曾威、黃守達與北屯選區議員參選人陳信秀共同表示，懇請鄉親在電話民調期間，唯一支持詹智翔一起讓山城青年有機會在市議發揮影響力，為家鄉建設與民眾福祉盡心盡力。

民進黨台中市議員初選民調將於3月23至29日進行，第14選區市議員參選人詹智翔今天在多位民進黨議員跨區陪同下，在石岡加油站向通勤鄉親問候拜票。圖／詹智翔提供
民進黨台中市議員初選民調將於3月23至29日進行，第14選區市議員參選人詹智翔今天在多位民進黨議員跨區陪同下，在石岡加油站向通勤鄉親問候拜票。圖／詹智翔提供

民進黨 張玉嬿 林德宇 台中市 議員

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