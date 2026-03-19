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綠營激戰區！台中二選區4搶3誰勝出？ 楊典忠街頭拜票尋求支持

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影
台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影

台中市第二選區議員楊典忠今日在梧棲區展開街頭拜票，獲第一選區議員施志昌、第六選區議員林祈烽跨區聯合站台，三人一同出現在台灣大道與中華路口，聯手向過往的通勤族與在地鄉親拜票，現場車流往來頻繁，不少民眾搖下車窗揮手致意，氣氛熱絡。

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楊典忠指出，三人都是議會總質詢的同組伙伴，這次跨區團結出擊，彼此聲援現任選區；議員施志昌在現場力挺表示，楊長年深耕海線，無論婚喪喜慶或地方大小事皆親力親為，是真正「走入基層」的議員；林祈烽則以問政表現為其背書，指出楊在議會監督市政建設時態度積極，不僅提出問題，更持續追蹤改善進度，是市府各局處都不敢輕忽的重要力量。

截至目前為止，台中市第二選區選情呈現「綠營內戰激烈、藍營現任穩固、白營積極布局」的態勢，其中民進黨預計提名3席，但登記參選者多達4人，形成「4搶3」的激烈競爭局面，參選人中現任議員楊典忠與深耕海線多年的王立任爭取連任，陳怡潔新人是前台中農田水利會長蔡源進長媳，而具農會與水利系統資源林東誼，同為新人具法律背景，均積極爭取提名

據了解，綠營初選時程預計下周起執行電話民調；楊典忠與兩位聯署議員現場齊聲呼籲海線鄉親，接到民調電話時堅定表達「唯一支持楊典忠」，盼讓有經驗、有熱誠的議員繼續留守議會，持續為台中海線爭取建設資源，回應地方期待，使第二選區成為民進黨在台中市少數需靠民調決勝負的「激戰區」之一，結果備受各界關注。

楊典忠表示，清水、沙鹿、梧棲長期面臨城鄉建設落差，唯有持續在議會替地方發聲、緊盯施政進度，才能讓海線逐步翻轉、邁向均衡發展。他也希望高美濕地公廁能盡快開工，讓地方民眾早日受惠。

台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影
台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影

台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影
台中市第二選區議員楊典忠（中）今日在梧棲區展開街頭拜票，獲同黨議員施志昌、林祈烽跨區聯合站台。記者黑中亮／攝影

陳怡潔 施志昌 林祈烽 台中市 議員

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