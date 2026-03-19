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沒要陣前換將 民進黨：賴總統僅了解澎湖變局 衷心盼陳光復早日康復
澎湖縣長陳光復大年初一跌倒，後腦杓著地重傷，不過就在身兼民進黨主席的賴清德總統昨天接見澎湖民進黨地方人士後，傳出疑似不滿賴清德插手換將，陳光復臉書突貼文要參選到底。民進黨今天表示，賴總統純粹是希望瞭解因陳光復意外所引發縣政變局，聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。
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民進黨指出，陳光復是民進黨澎湖縣長提名人，黨中央非常關心陳光復的病情，賴總統除日前親自探望外，也以醫師專業協助家屬了解其病況，更擔心陳光復責任感重、掛心縣政影響休養。
民進黨表示，近日邀集地方人士閉門座談，純粹是希望瞭解因陳縣長意外所引發縣政變局聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾，衷心希望陳縣長能早日康復，為澎湖縣政打拚。
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