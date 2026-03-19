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表態力挺江啟臣選台中市長 蔣萬安一句話曝兩人交情
國民黨台中市長之爭，立委江啟臣、台中副市長楊瓊瓔激戰，國民黨預計下周三至31日舉辦初選民調。北市長蔣萬安近日表態挺江啟臣，蔣今表示，他與江啟臣「有共同看法，會一起持續努力。」
2026九合一選舉
蔣萬安今天上午出席台北國際城市論壇，對於台中市長黨內初選，蔣萬安被問及今天被問幫江啟臣拍影片，那之後會幫其他的候選人嗎？
蔣說，行政院副院長江啟臣是他過去在立法院的好戰友，也是我政大外交系的學長。在這次智慧城市展，他也特別來分享對於台中打造智慧城市的願景，「我們也都有共同看法，我們會一起持續努力。」
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