表態力挺江啟臣選台中市長 蔣萬安一句話曝兩人交情

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行，他表示在3月9日那一天，也是他擔任台北市副市長的最後一天，他陪同萬安市長參觀新北市的埔墘及莊敬兩所公共托育中心，蔣市長指北市今年也要開始開辦公辦民營托育機構，要達到校校有公托目標，這也是他的心願。

2026-03-19 10:19