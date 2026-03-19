稱黃世杰是賴清德屬意人選 凌濤嗆賴選輸就辭黨主席

2026地方選舉，民進黨桃園市長人選未決，外傳法務部次長黃世杰可能出線，國民黨桃園市議員凌濤今指黃是賴清德總統屬意人選，地方綠營基層反彈，認為賴總統既然力排眾議，就要負起政治責任，下軍令狀「桃園輸就辭黨主席」。

凌濤表示，民進黨立委王義川甫被二度約詢，短短數日內，黨中央戲劇性逼退王與總統府副秘書長何志偉，2人相繼出局且齊聲表態力挺黃世杰，顯示賴清德總統貫徹個人意志，對桃園綠營基層的憂慮與反彈幾乎置若罔聞。

凌濤說，民進黨在桃園九合一選舉已呈現「母雞與小雞脫鉤參選」態勢，各自為戰。外界憂心，母雞帶動能量有限，難以有效催出支持者熱情；更關鍵的是，黃世杰背負SRF爭議，恐從觀音、大園一路外溢至桃園區、中壢區，不僅影響議員選情觀感，甚至可能動搖綠營在桃園的基本盤。

另外，黃世杰身為法律人，過去濫訴爭議甚至遭法院認證，外界對其在SRF案中「有條件支持」的質疑，並非空穴來風。賴總統或許認為提名的是一位「乾淨人選」，但SRF一案背後是否真無利益糾葛？會不會不僅不如預期清新，反而烏煙瘴氣，進一步拖累本就艱困的市議員選情？

凌濤也說，賴總統不可能不知基層的失落與焦躁，即便涉及違規擦邊，也急於讓黃世杰奔走選舉行程，前往新屋參加與其職務無關的農業活動，一連串動作可見提名起手式未拉抬聲勢，反而流露出「急了」。賴總統也是民進黨主席，既然力排眾議，擋下王義川、改提黃世杰，應下軍令狀「桃園若敗，辭黨主席」。