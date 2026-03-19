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藍白敲定選舉協議 人選將採全民調決定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】藍白已經敲定2026年選舉的合作協定，雙方縣市長人選將採全民調！兩黨都在黨務會議後同步釋出協議，內容包括共同政綱、縣市長以全民調進行、細節由雙方敲定。雙方也同意成立「協商工作小組」，雙方各推派三人代表組成，並成立「藍白聯合助選團」。雙方合作地方縣市首長候選人當選時，邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

2026九合一選舉

國民黨與民眾黨18日通過「中國國民黨與台灣民眾黨 2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」。協議內容包括：共同提出「2026 地方治理共同願景」，作為合作基礎；縣市長採取「先提名、再整合、共同推舉一人」之方式進行合作。整合原則以民意調查所反應的社會支持度為主要依據及決策參考，還有規範民調與整合的方式。

勝選後邀請對方

雙方同意成立「兩黨協商工作小組」，由雙方各推派三人代表組成，作為兩黨中央溝通協調機制。國民黨部分是秘書長李乾龍、文傳會主委尹乃菁與組發會主委李哲華做為交涉代表，民眾黨則是秘書長周榆修、黨團主任陳智菡與副秘書長謝泊泓負責協商。

兩黨也將並成立「藍白聯合助選團」，規劃全國輔選行動。合作地方縣市首長候選人當選時，雙方同意依合作精神推動：建立雙方合作之治理模式，還有邀請雙方專業人才參與縣（市）政事務，落實合作治理。

盼超越人選之爭

民眾黨主席黃國昌強調，台灣不能只有選舉，更重要的是治理，因此本合作協議強調聯合政府的理念，要透過「合作」取代「內耗」。台灣只有一個，民眾黨願秉持最大的善意與誠意促進雙方合作。同時，兩黨將以最快速度啟動下一階段工作，包含新北市、嘉義、宜蘭縣的兩黨協調小組將同步啟動。

代表民眾黨參選嘉義市的前立委張啓楷近日曾表示，若民眾黨在新北、嘉義與宜蘭都無法獲得提名，那2026年藍白合就算失敗。不過民眾黨發言人張彤緩頰說，這次藍白合作就是希望雙方能超越黨派之爭，跳脫過去零和競爭的思維，重點不光是縣市長人選，還有一起共推政見。

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宜蘭縣 李乾龍 李哲華

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