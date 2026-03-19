雙王之爭...傳綠打造鄭麗君談判光環 蔣萬安也秀政績與國際接軌

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安？傳出民進黨中央擬四月將確定行政院副院長鄭麗君的提名，民進黨立委王世堅昨稱2026台北市長是「雙王之爭」。蔣萬安今天表示，他就是持續專注市政，也讓台北繼續的與國際接軌。

蔣萬安今天上午出席台北國際城市論壇，被問及接下來的「雙王之爭」，由於鄭麗君主導台美關稅談判，傳出民進黨將打造鄭麗君的「談判護國」形象。蔣萬安也強調，今天是北市府第二年舉辦台北國際城市論壇，邀請許多國際城市的市長、副市長參與論壇、交換意見。

蔣萬安說，北市府不只是順利在年前完成和輝達簽約，讓輝達第一個海外總部落腳臺北，日前也和我們的姐妹市Phoenix鳳凰城，有Silicon Desert「沙漠矽谷」之稱，開通了直航，今天我們將更進一步和德國的德勒斯登市簽署合作備忘錄，德勒斯登市也有德勒斯登矽谷支撐，北市府會與國際城市形成戰略合作夥伴。