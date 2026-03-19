要減輕年輕父母經濟負擔 川伯發願要新北校校有公托

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行，他表示在3月9日那一天，也是他擔任台北市副市長的最後一天，他陪同萬安市長參觀新北市的埔墘及莊敬兩所公共托育中心，蔣市長指北市今年也要開始開辦公辦民營托育機構，要達到校校有公托目標，這也是他的心願。

李四川表示，在少子化的台灣，我們對所有願意生養孩子的年輕父母親，都應該心懷感激，也應該推動各項托育配套措施，回報他們，歐洲這幾年生育率穩定或回升的國家，無一例外，都是以提供大量平價優質的公托設施為主要的配套政策。

李四川指，他過去也有參與新北市在民國100年設立的第一所公托，經過朱立倫與侯友宜市長的努力，目前新北市的公托總數已達到130家，收托幼兒人數占全台公辦民營托嬰中心收托數的近5成，低薪以及托育問題，絕對是年輕人不生不養的主要原因，從少子化及勞動人力兩方面來說，我們都應該提供足夠的公托機構，父母親都不應該因為為生養子女而被迫離開職場。

李四川說，目前學校的閒置教室並沒有被充分運用，很重要的一個原因是法規限制公托中心只能設在3樓以下。相較於設置在一般公寓大廈的私托，學校是一個完全單純的環境，公托設在任何一個樓層，不僅安全，而且也方便父母親接送。若是顧慮到接送公托的幼兒會影響學校原本的教學或活動作息，那麼為公托設置獨立出入口動線，或在專屬樓層增建一部外掛式電梯就好。

他說，他將從這樣的標準再全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園，政府要減輕年輕人的負擔，父母親不應該在生養子女和職場之間強迫只能二選一，因此我一定接下朱立倫、侯友宜兩位市長的棒子，全力推動公共托育。