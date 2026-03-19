快訊

內湖高工驚傳「差10歲外遇師師戀」 蹺班開房間法院判賠原配12萬

被爆與劉怡萱共處一室…王定宇最新財產申報 配偶欄空白證實已離婚

MLB／大谷初登板飆99.9英里火球奪勝 下一戰對天使恢復二刀流

聽新聞
0:00 / 0:00

要減輕年輕父母經濟負擔 川伯發願要新北校校有公托

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行。圖／翻攝李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行。圖／翻攝李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行，他表示在3月9日那一天，也是他擔任台北市副市長的最後一天，他陪同萬安市長參觀新北市的埔墘及莊敬兩所公共托育中心，蔣市長指北市今年也要開始開辦公辦民營托育機構，要達到校校有公托目標，這也是他的心願。

2026九合一選舉

李四川表示，在少子化的台灣，我們對所有願意生養孩子的年輕父母親，都應該心懷感激，也應該推動各項托育配套措施，回報他們，歐洲這幾年生育率穩定或回升的國家，無一例外，都是以提供大量平價優質的公托設施為主要的配套政策。

李四川指，他過去也有參與新北市在民國100年設立的第一所公托，經過朱立倫侯友宜市長的努力，目前新北市的公托總數已達到130家，收托幼兒人數占全台公辦民營托嬰中心收托數的近5成，低薪以及托育問題，絕對是年輕人不生不養的主要原因，從少子化及勞動人力兩方面來說，我們都應該提供足夠的公托機構，父母親都不應該因為為生養子女而被迫離開職場。

李四川說，目前學校的閒置教室並沒有被充分運用，很重要的一個原因是法規限制公托中心只能設在3樓以下。相較於設置在一般公寓大廈的私托，學校是一個完全單純的環境，公托設在任何一個樓層，不僅安全，而且也方便父母親接送。若是顧慮到接送公托的幼兒會影響學校原本的教學或活動作息，那麼為公托設置獨立出入口動線，或在專屬樓層增建一部外掛式電梯就好。

他說，他將從這樣的標準再全面清理、運用新北市的閒置教室，讓各級學校都能夠增設公托中心或是公立幼兒園，政府要減輕年輕人的負擔，父母親不應該在生養子女和職場之間強迫只能二選一，因此我一定接下朱立倫、侯友宜兩位市長的棒子，全力推動公共托育。

朱立倫 李四川 侯友宜

延伸閱讀

參選台中市長拋政見 何欣純：嬰幼兒營養補助擴大到3歲以下

社宅不得從事準公托保母居家托育？北市府放寬認定了

新聞評論／川伯之後 誰扛府會橋梁重責

聲援川伯 朱立倫串聯北北基桃

相關新聞

表態力挺江啟臣選台中市長 蔣萬安一句話曝兩人交情

國民黨台中市長之爭，立委江啟臣、台中副市長楊瓊瓔激戰，國民黨預計下周三至31日舉辦初選民調。北市長蔣萬安近日表態挺江啟臣，蔣今表示，他與江啟臣「有共同看法，會一起持續努力。」

沒要陣前換將 民進黨：賴總統僅了解澎湖變局 衷心盼陳光復早日康復

澎湖縣長陳光復大年初一跌倒，後腦杓著地重傷，不過就在身兼民進黨主席的賴清德總統昨天接見澎湖民進黨地方人士後，傳出疑似不滿賴清德插手換將，陳光復臉書突貼文要參選到底。民進黨今天表示，賴總統純粹是希望瞭解因陳光復意外所引發縣政變局，聽取大家想法，廣泛交換意見，望外界勿過多無謂揣測、流言，徒增困擾。

稱黃世杰是賴清德屬意人選 凌濤嗆賴選輸就辭黨主席

2026地方選舉，民進黨桃園市長人選未決，外傳法務部次長黃世杰可能出線，國民黨桃園市議員凌濤今指黃是賴清德總統屬意人選，地方綠營基層反彈，認為賴總統既然力排眾議，就要負起政治責任，下軍令狀「桃園輸就辭黨主席」。

雙王之爭...傳綠打造鄭麗君談判光環 蔣萬安也秀政績與國際接軌

2026民進黨派誰出戰北市長蔣萬安？傳出民進黨中央擬四月將確定行政院副院長鄭麗君的提名，民進黨立委王世堅昨稱2026台北市長是「雙王之爭」。蔣萬安今天表示，他就是持續專注市政，也讓台北繼續的與國際接軌。

要減輕年輕父母經濟負擔 川伯發願要新北校校有公托

國民黨新北市長參選人李四川今在臉書發文指出，「校校有公托」這件事，他想和萬安市長並肩前行，他表示在3月9日那一天，也是他擔任台北市副市長的最後一天，他陪同萬安市長參觀新北市的埔墘及莊敬兩所公共托育中心，蔣市長指北市今年也要開始開辦公辦民營托育機構，要達到校校有公托目標，這也是他的心願。

藍白民調整合倒數 翁壽良、張啓楷各自車掃造勢拚出線

嘉義市長選戰，國民黨民眾黨昨天協商拍板透過民調整合共推人選，共組「國民戰隊」，挑戰民進黨。隨著民調進入倒數，藍白雙方全面動員，街頭戰火迅速升溫。國民黨提名市長參選人翁壽良今天由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號；民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。