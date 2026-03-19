藍白民調整合倒數 翁壽良、張啓楷各自車掃造勢拚出線
嘉義市長選戰，國民黨民眾黨昨天協商拍板透過民調整合共推人選，共組「國民戰隊」，挑戰民進黨。隨著民調進入倒數，藍白雙方全面動員，街頭戰火迅速升溫。國民黨提名市長參選人翁壽良今天由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號；民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講
2026九合一選舉
國民黨市黨部主委蔡明顯說，民調方法時程由黨中央安排，地方黨部全力輔選翁壽良，啟動每次選舉國民黨專屬「台灣進行曲」競選宣傳車，沿途深入各里鄰社區與市場，向鄉親問候致意，爭取民眾支持，讓鄉親了解翁壽良參選初衷願景。 翁壽良表示，將以醫師「對症下藥、預防醫學」導入市政治理，提升施政效率，守護城市發展，並提出「嘉義升級、醫者守護」的城市願景。
翁壽良表示，打造讓年輕人願意留下來發展的城市，未來將結合嘉義醫療優勢，推動健康產業、生醫科技與銀髮產業發展，協助傳統商圈老店數位轉型，讓城市經濟更具活力。 翁壽良向市民說明政策理念，誠請市民接到民調電話時，能夠支持他，給在地醫師為城市服務的機會。
民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊，啟動車隊掃街與街頭拜票，昨天前立委蔡壁如等人陪同，站上街頭向選民揮手致意，凝聚支持聲量。今天舉辦首場大型戶外機車掃街造勢活動「阿楷挺你一起Go」，張啟楷陣營規畫明天起連續3天，舉辦廟口開講，邀請民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲等重量級人物站台助講，展開最後衝刺。他呼籲支持者，接到民調電話「唯一支持張啓楷」，力拚在整合中出線。
張啓楷指出，藍白合作勢在必行，雙方已就社會福利、居住正義、環境永續及AI產業治理等四大面向形成共識，未來也將成立協調小組，推動合作，嘉義市是整合試點。隨著民調結果即將揭曉，雙方候選人密集車掃、造勢與名人助講齊發，力拚最後關頭搶占優勢。藍白能否順利整合、推出最強人選，將成為左右嘉義市選情的關鍵轉折。
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