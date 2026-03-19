快訊

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

陸客沒了沒差！2月訪日外國人創新高 「台灣增加率贏南韓」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白民調整合倒數 翁壽良、張啓楷各自車掃造勢拚出線

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨提名嘉義市長參選人翁壽良由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號。圖／國民黨市黨部提供
國民黨提名嘉義市長參選人翁壽良由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號。圖／國民黨市黨部提供

嘉義市長選戰，國民黨民眾黨昨天協商拍板透過民調整合共推人選，共組「國民戰隊」，挑戰民進黨。隨著民調進入倒數，藍白雙方全面動員，街頭戰火迅速升溫。國民黨提名市長參選人翁壽良今天由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號；民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講

2026九合一選舉

國民黨市黨部主委蔡明顯說，民調方法時程由黨中央安排，地方黨部全力輔選翁壽良，啟動每次選舉國民黨專屬「台灣進行曲」競選宣傳車，沿途深入各里鄰社區與市場，向鄉親問候致意，爭取民眾支持，讓鄉親了解翁壽良參選初衷願景。 翁壽良表示，將以醫師「對症下藥、預防醫學」導入市政治理，提升施政效率，守護城市發展，並提出「嘉義升級、醫者守護」的城市願景。

翁壽良表示，打造讓年輕人願意留下來發展的城市，未來將結合嘉義醫療優勢，推動健康產業、生醫科技與銀髮產業發展，協助傳統商圈老店數位轉型，讓城市經濟更具活力。 翁壽良向市民說明政策理念，誠請市民接到民調電話時，能夠支持他，給在地醫師為城市服務的機會。

民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊，啟動車隊掃街與街頭拜票，昨天前立委蔡壁如等人陪同，站上街頭向選民揮手致意，凝聚支持聲量。今天舉辦首場大型戶外機車掃街造勢活動「阿楷挺你一起Go」，張啟楷陣營規畫明天起連續3天，舉辦廟口開講，邀請民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲等重量級人物站台助講，展開最後衝刺。他呼籲支持者，接到民調電話「唯一支持張啓楷」，力拚在整合中出線。

張啓楷指出，藍白合作勢在必行，雙方已就社會福利、居住正義、環境永續及AI產業治理等四大面向形成共識，未來也將成立協調小組，推動合作，嘉義市是整合試點。隨著民調結果即將揭曉，雙方候選人密集車掃、造勢與名人助講齊發，力拚最後關頭搶占優勢。藍白能否順利整合、推出最強人選，將成為左右嘉義市選情的關鍵轉折。

民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講。圖／張啓楷競選服務處提供
民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講。圖／張啓楷競選服務處提供

民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講。圖／張啓楷競選服務處提供
民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講。圖／張啓楷競選服務處提供

嘉義 蔡壁如 藍白 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

藍白協議「聯合治理」 協商縣市都適用

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

藍白拍板2026選戰合作協議 黃國昌：新北、嘉市、宜蘭組最強國民戰隊

藍白嘉市長整合民調 張啓楷：月底前產生

相關新聞

在野合作 藍白協議聯合競選、治理

迎戰年底九合一選舉，促進在野力量合作，國民黨、民眾黨昨正式拍板「藍白聯合治理暨地方選舉合作協議」，內容涵蓋共同政策願景、縣市長提名合作機制、民調與整合方式、聯合輔選機制，以及選後合作治理；若須經由民調決定人選，有關民調樣本數、抽樣方式及加權方法等執行細節，由雙方另行議定。

藍白協議「聯合治理」 協商縣市都適用

國民黨與民眾黨昨天拍板「兩黨聯合治理暨地方選舉合作協議」，據了解，藍白合作協議第五點載明「選後合作治理」，不僅適用於目前縣市首長需要整合的新北市、宜蘭縣及嘉義市，以及禮讓白營的新竹市，只要是藍白經過協商、決定合作的縣市都適用。只要兩黨確定共推支持人選，未來無論藍或白執政，縣市府團隊都將邀請雙方專業人才參與縣市政事務，落實聯合治理。

新聞眼／藍白堆積善意…在野合作一小步 成就政黨輪替一大步

在日前宣布共同政策願景之後，藍白選舉合作協議昨天正式出爐，內容不只談候選人整合機制，還觸及聯合輔選與選後合作治理；歷經君悅會談藍白破局的慘痛教訓，在野兩黨首度以制度化文件落實跨黨派合作，各自帶了更多善意與誠意重上談判桌，正因兩黨都有不能輸的理由。

藍白民調整合倒數 翁壽良、張啓楷各自車掃造勢拚出線

嘉義市長選戰，國民黨民眾黨昨天協商拍板透過民調整合共推人選，共組「國民戰隊」，挑戰民進黨。隨著民調進入倒數，藍白雙方全面動員，街頭戰火迅速升溫。國民黨提名市長參選人翁壽良今天由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號；民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講

綠營竹市人選眾多但沒人承擔 地方期待一情況直接躺贏

新竹市長高虹安被檢方起訴所涉貪汙罪，經二審台灣高等法院判決無罪復職後，早早獲得國民黨、民眾黨支持其競選新竹市長連任，形勢看好。地方人士表示，新竹市的藍白力量大致完成整合，預見對民進黨是艱難一戰，應是目前民進黨人選難產、沒人願出來承擔的主因。 雖然民進黨人選還未定，地方人士卻說有一種情況，雖然難以預測其發生機率，一旦發生，代表民進黨出戰新竹市長的人選可以直接「躺贏」。

游淑貞轉戰花蓮縣長 吉安泛藍內戰、綠不排除「借殼」

花蓮縣吉安鄉長選戰提前開打，鄉長游淑貞任滿轉戰縣長後，地方勢力全面鬆動。藍營多人角逐，能否完成國民黨整合成為關鍵；綠營則目前暫未派人，傾向與無黨籍合作搶進。幾位參選人各有基層與原住民頭目支持，實力接近，局勢混戰。過去被視為藍營鐵票區的吉安，這一戰會不會出現翻盤，引起外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。