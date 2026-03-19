藍白民調整合倒數 翁壽良、張啓楷各自車掃造勢拚出線

嘉義市長選戰，國民黨民眾黨昨天協商拍板透過民調整合共推人選，共組「國民戰隊」，挑戰民進黨。隨著民調進入倒數，藍白雙方全面動員，街頭戰火迅速升溫。國民黨提名市長參選人翁壽良今天由黨部輔選，啟動「台灣進行曲」宣傳車隊，深入大街小巷車掃拜票，宣傳車播放競選理念與口號；民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講

國民黨市黨部主委蔡明顯說，民調方法時程由黨中央安排，地方黨部全力輔選翁壽良，啟動每次選舉國民黨專屬「台灣進行曲」競選宣傳車，沿途深入各里鄰社區與市場，向鄉親問候致意，爭取民眾支持，讓鄉親了解翁壽良參選初衷願景。 翁壽良表示，將以醫師「對症下藥、預防醫學」導入市政治理，提升施政效率，守護城市發展，並提出「嘉義升級、醫者守護」的城市願景。

翁壽良表示，打造讓年輕人願意留下來發展的城市，未來將結合嘉義醫療優勢，推動健康產業、生醫科技與銀髮產業發展，協助傳統商圈老店數位轉型，讓城市經濟更具活力。 翁壽良向市民說明政策理念，誠請市民接到民調電話時，能夠支持他，給在地醫師為城市服務的機會。

民眾黨提名市長參選人張啓楷競選團隊，啟動車隊掃街與街頭拜票，昨天前立委蔡壁如等人陪同，站上街頭向選民揮手致意，凝聚支持聲量。今天舉辦首場大型戶外機車掃街造勢活動「阿楷挺你一起Go」，張啟楷陣營規畫明天起連續3天，舉辦廟口開講，邀請民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲等重量級人物站台助講，展開最後衝刺。他呼籲支持者，接到民調電話「唯一支持張啓楷」，力拚在整合中出線。

張啓楷指出，藍白合作勢在必行，雙方已就社會福利、居住正義、環境永續及AI產業治理等四大面向形成共識，未來也將成立協調小組，推動合作，嘉義市是整合試點。隨著民調結果即將揭曉，雙方候選人密集車掃、造勢與名人助講齊發，力拚最後關頭搶占優勢。藍白能否順利整合、推出最強人選，將成為左右嘉義市選情的關鍵轉折。

民眾黨提名嘉義市長參選人張啓楷競選團隊啟動車隊掃街與街頭拜票，明天起連續3天，舉辦廟口開講。圖／張啓楷競選服務處提供