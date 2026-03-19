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新聞眼／藍白堆積善意…在野合作一小步 成就政黨輪替一大步

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）日前舉行共同願景記者會，鄭麗文表示，台灣民主政治邁向重大里程碑。圖／聯合報系資料照片 葉信菉
國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）日前舉行共同願景記者會，鄭麗文表示，台灣民主政治邁向重大里程碑。圖／聯合報系資料照片 葉信菉

在日前宣布共同政策願景之後，藍白選舉合作協議昨天正式出爐，內容不只談候選人整合機制，還觸及聯合輔選與選後合作治理；歷經君悅會談藍白破局的慘痛教訓，在野兩黨首度以制度化文件落實跨黨派合作，各自帶了更多善意與誠意重上談判桌，正因兩黨都有不能輸的理由。

2026九合一選舉

回顧二○二四大選，藍白因民調方法爭議與互信不足，整合功虧一簣，留下遺憾；賴政府上台後，朝野對立迄今，連累人民吞食當年「藍白不合」帶來的苦果。

但也因為這個慘痛教訓，為此次合作奠定難得的反省基礎；兩黨主席的更迭，也讓過去恩怨順利翻篇。

不過，藍白雖訂下「聯合治理暨地方選舉合作協議」，但框架性的合作協議能否真正落實，仍有幾點待觀察。

首先，協議針對民調要求樣本代表性檢定值應達零點零五以上，可看出兩黨都有意讓標準明文化，但題目設計、對比候選人選定、加權方法等更核心的層面，協議並未觸及。這種做法雖是要依選區需求進一步協調，但日後若雙方對調查機構公信力或題型解讀出現分歧，恐也埋下整合變數。

其次，這份協議預設雙方為平等合作主體，但現實中兩黨的地方組織能量差距懸殊。國民黨在基層深耕數十年，組織網絡綿密；民眾黨候選人尚在起步階段。要將選後治理模式，複製到組織生態更複雜、甚至競爭更激烈的縣市，恐面臨人事擺平與派系整合等現實挑戰。

然而，上述技術性問題也非無法克服。重要的是，藍白經兩年磨合與默契，兩黨主席的目光早超越二○二六，都有二○二八政黨輪替、合作勢所必然的認知；大方向已確立，各自都有善意，就看能否累積在野合作的每一小步，成就政黨輪替的一大步。

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