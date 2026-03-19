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2026危機 柯文哲：彰宜竹縣恐變綠地

聯合報／ 記者王小萌林銘翰周佑政／台北報導
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

針對藍白合方案，民眾黨前主席柯文哲接受本報專訪表示，中國歷史從未出現成功的聯合政府，因此不要過度幻想；藍白仍可以合作，只要講清楚規則與制度。對年底選舉，柯文哲坦言很有危機，全台縣市「綠轉藍較困難，藍轉綠相對容易」，國民黨不要太高估自己。

2026九合一選舉

柯文哲昨晚接受電視專訪指出，雖然國民黨去年以「卅一比○」順利挺過大罷免，但今年氛圍和當時非常不同，目前國民黨執政的新竹縣彰化縣宜蘭縣可能在年底選舉時翻盤「藍天變綠地」，國民黨怎會有樂觀的本錢？

柯文哲指出，中國歷史從唐朝牛李黨爭、宋朝新舊黨之爭，到明朝東林黨與閹黨，皆以失敗告終；近代雖出現類似聯合政府形式，如聯俄容共、西安事變、共同抗戰及雙十協定，但最終亦未真正落實。二○二四年藍白破局並不意外，正因缺乏成功經驗，才需時間磨合。

他也說，藍白兩黨主席鄭麗文黃國昌討論合作並非壞事，重點在於把規則談清楚。他引用美國前國務卿布林肯一句話，「能合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，最重要的是不要在合作時對抗」，此原則同樣適用台灣政黨互動。

柯文哲直言，藍白合的形成與賴清德總統政治操作有直接關係，民進黨將藍白綁在一起攻擊，導致兩黨從唇亡齒寒變成抱團取暖。歷史往前進，每次歷史事件翻篇後，哪裡犯錯修改後再往前走，藍白合作也應早點談，講清楚規則。

他舉例，近期日本自民黨與維新會簽署政黨協議書的模式，也是藍白可以學習的方向。國民黨與民眾黨並非不能合作，過程難免出現摩擦；若能及早協商，包括民調計算方式、採用機構數量、樣本規模等都先談妥，並約定不再讓利、願賭服輸，只要信任制度即可。

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