聯合治理全面擴大？藍態度保留 白未堅持

國民黨與民眾黨「政黨合作協議」昨終於正式拍板。據了解，在磋商階段，藍白雙方各自版本的精神方向大致相同，但在民調執行細節與選後合作治理的構想有所出入，包括白營原希望明定民調樣本數及聯合治理的概念能擴及其他縣市；經過溝通，民眾黨最終未堅持。

在藍白各自版本中，民眾黨較注重民調執行技術細節，包括明定「對手對比型」民調、樣本總數等；國民黨版對民調樣本與比例採開放態度，僅寫「另行議定」。

在聯合治理方面，國民黨重選戰輔選，民眾黨版由當選人接受輔選方推薦來任命副首長與若干局處首長，並未限於藍白選舉合作縣市。

雙方看過各自版本，國民黨認為合作協議為框架，內容若訂太細未來難有調整空間，民調細節可等協商工作小組成立後，再因地制宜討論；至於聯合治理部分，實務能否與所有藍營縣市契合，恐非黨中央說了算。

白營人士表示，在野黨先有聯合輔選機制，後續才會有選後合作治理，在藍營選情優勢縣市，民眾黨也不會強求聯合治理。國民黨組發會主委李哲華說，兩黨有不同想法很正常，雙方討論後融合成共同能接受的定案。