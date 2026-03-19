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藍白協議「聯合治理」縣市長協商縣市都適用

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰魯永明戴永華王慧瑛／連線報導
民眾黨秘書長周榆修（右）等人昨前往國民黨中央黨部，與國民黨組發會主委李哲華（左）討論2026年藍白合作協議。記者曾原信／攝影
民眾黨秘書長周榆修（右）等人昨前往國民黨中央黨部，與國民黨組發會主委李哲華（左）討論2026年藍白合作協議。記者曾原信／攝影

國民黨民眾黨昨天拍板「兩黨聯合治理暨地方選舉合作協議」，據了解，藍白合作協議第五點載明「選後合作治理」，不僅適用於目前縣市首長需要整合的新北市、宜蘭縣及嘉義市，以及禮讓白營的新竹市，只要是藍白經過協商、決定合作的縣市都適用。只要兩黨確定共推支持人選，未來無論藍或白執政，縣市府團隊都將邀請雙方專業人才參與縣市政事務，落實聯合治理。

2026九合一選舉

國民黨主席鄭麗文昨天在中常會表示，這是對台灣政黨政治發展歷史性的一天，藍白合作跨出了重要的一步，為政黨政治的合作、聯合治理建立典範。

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，兩黨將協議名稱中的「聯合治理」寫在「地方選舉」前面，代表藍白合作符合台灣多數民意的期待，在歐洲內閣制的國家，組成聯合內閣、聯合政府、聯合競選是常態；這不是一次性的合作，而是希望台灣的政黨政治，不要永遠只是對立吵鬧、內耗內鬥，政黨之間有各種合作的可能性。

媒體詢問，在聯合輔選與聯合治理方面，未來是否會強制約束所有縣市？尹乃菁說，這段時間藍白合作奠定下的基礎與默契很足夠，這樣的期待、願景不需要強制規定，相信藍白共推的縣市長候選人，大家都很願意在這樣的規範和前景下朝此方向推進；藍白加起來超過六成民意，「我們不會以此自滿，也不會走強勢輾壓的路」。

尹乃菁表示，目前在基隆市、苗栗縣已經建立起合作範例，未來不管誰最終代表兩黨參選，當選人把兩黨人才納入治理縣市政府中，能有這樣的模式，從小政府到大政府，為台灣的聯合執政建立範例。

新北市長藍白合人選預計本月底敲定，民眾黨參選人黃國昌曾說，若最後是國民黨參選人李四川出線，他不排除加入李四川團隊；李四川昨說，不論是選舉階段或執政籌組團隊，他的想法都是用人唯才，只要是理念契合能一起共事，選才不分政黨。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷支持合作方向，但直言「先選上才有治理問題」，用人唯才是最高原則，不論藍綠白背景皆可延攬；國民黨參選人翁壽良也支持跨黨派用人原則。

宜蘭縣部分，藍白參選人吳宗憲與陳琬惠尚未具體討論，但兩人均允諾以共同政見為選戰主軸。

四縣市以外的藍白參選人也樂見藍白合，國民黨台中市長擬參選人江啟臣說，他若當選將用人唯才、不分黨派，市府小內閣樂見民眾黨優秀人才共同打拚。

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