宜蘭縣長戰 綠提青年政見 藍批多頭馬車

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨發表青年政見，拋出把今年九月即將成立的縣府運動處改制為「運動暨青年發展處」；藍營批疊床架屋加上多頭馬車，反阻礙體育及青年發展，國民黨縣長參選人吳宗憲表示，要讓專業部門各司其職，才能事半功倍。

林國漳昨提出，「青年宜蘭：安居、創業、就業、參與」四大主張，青年是城市進步動力，政府應給予行政支持，他首要主張提升縣府治理層級，將現有的運動處改制為「運動暨青年發展處」，整合資源專責青年事務。

他會強化現有青年事務委員會的實質決策權，落實「青年提案預算執行數額」，讓青年的創意轉化為具體的政策；承諾將增加縣府團隊中青年主管比例，帶入更多元、創新的治理思維；財務減壓雙管齊下加碼就業創業支持、補貼ＴＰＡＳＳ月票費，成立「宜蘭共創學院」與數位遊牧示範區。

大力催生運動處的副議長陳漢鍾表示，好不容易在立委吳宗憲向中央爭取，人總同意增補人力，運動處有「三科、二十人」架構，得以展開研擬體育政策的同時，現在林國漳參選人又要增加「青年」業務，會讓運動處「一心多用」。

吳宗憲競選辦公室表示，林國漳身為行政院顧問，可向內政部提出儘速修正「地方行政機關組織準則」第十五條，關於局處總數的計算公式及限制，讓地方政府能依實際財源成立符合在地發展的局處，由專業部門各司其職，才能事半功倍。